Mislila sam da je ne voliš, ali... Anita ludi jer sve više shvata da Luka ima emocije prema Aneli, unakazila prijateljstvo njega i Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ništa mu ne veruje!

Luka Vujović i Anita Stanojlović nastavili su da se svađaju zbog Aneli Ahmić, kada je Anita pokušala da otvori oči svom dečku i pokaže mu kakav je Filip Đukić.

- Ti meni ne dozvoljavaš da imam svoje mišljenje. Sedam dana ti skrećem greškem, ti ništa ne popravljaš - rekla je Anita.

- Sedam ljudi dobije reč, pa moram i ja da dam komentar - rekao je Luka.

- Luka, naš svaki drugi razgovor je o njoj - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričali smo i o Filipu i Anđelu - rekao je Luka.

- Praviš greške stalno, samo pričaš o njoj i potenciraš - rekla je Anita.

- Ja sam iskren prema tebi i hocu da te ispoštujem, imam emocije prema tebi - rekao je Luka.

- Vas će da gaze takmičari šta god da kažete jer su ljubomorni - rekao je Alibaba.

- Je l' ti stvarno sumnjaš u moje emocije? - upitao je Luka.

- Ja sam do maja volela Anđela - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si ušla sa mnom u vezu ako misliš da volim Aneli? - upitao je Luka.

- Mislila sam da je ne voliš, ali tvoje reakcije pokazuju suprotno - rekla je Anita.

- Ti si bolesno ljubomorna - rekao je Luka.

- Pokazao si za mesec dana da nemaš trunke poštovanja prema meni - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svi govore da imam poštovanja prema tebi i da je ovo normalno reakcija zbog Filipa - rekao je Luka.

- Šta imaš da pominješ nju? On želi da bude s Aneli jer on pijan radi ono za šta trezan nema m*da - rekla je Anita.

- Sad kad mi je teško nećeš da budeš tu uz mene? - upitao je Luka.

- Meni je teško već mesec dana, vi niste nikakvi prijatelji uopšte. Kakvi prijatelji, a jedan drugom skidate ribu? Ti meni ne dozvoljavaš da bilo šta kažem - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

