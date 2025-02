Traži dobar alibi za izlazak iz veze: Karić i Đedović sklopili sve kockice o Gastozu, sve više sumnjaju u njegove emocije prema Anđeli! (VIDEO)

Ništa mu ne veruju!

Stefan Karić i Marko Đedović razgovarali su o ponašanju Nenada Marinkovića Gastoza, pogotovo u vezi sa Anđelom Đuričić.

- Kad da mu verujemo kad je grupnjak ili da te voli u krevetu? Znaš šta je on njoj rekao u krevetu? Previše je on pauzirao od rijalitija. On je njoj rekao u krevetu da je tata ove igre, da je Keti rijaliti. Njemu je onda i veza igra - rekao je Marko.

- To je pokazao sinoć kad je rekao: "Gde da zapalim sveću?" - dodao je Karić.

- Njemu smeta što provljujem šta on radi - rekao je Đedović.

- A Terza što se pomirio sa njim nakon svega što je on rekao za Milicu, to nije normalno - dodao je Karić.

- Sinoć je rekao da mu nije prijatno kad ja ležim na krevetu sa Anđelom, zamisli šta hoće da nabaci. On sad samo traži dobar alibi za izlazak iz veze - rekao je Marko.

Autor: A. Nikolić