Sklopili kockice: Dačo preneo Anđeli šok detalje o Keti i Gastozu, ona izneverovala! (VIDEO)

Nije joj se svidelo ovo što je čula!

Anđela Đuričić razgovarala je sa Danilom Dačom Virijevićem o Katarini Samardžić Keti.

- Meni je bilo čudno. Nisam je ja bukvalno razumeo, ali onda ona koristi svog druga zarad opstanka u rijalitiju - rekao je Dačo.

- On ti je takav, on žali neke ljude i njemu je žao da ona ode kući - rekla je Anđela.

- U utorak je ona bila ceo dan okej, nije bila tužna - rekao je Dačo.

- Gde će biti tužna? Ona bila srećna do juče - rekla je Anđela.

- Ona je pokazala na glavu, kao da zna šta radi, a onda je rekla: ''Čekam trenutak da ustanem i kažem'' - rekao je Dača.

- Ja ti stvarno verujem za sve što si rekao - rekla je Anđela.

- Možda je ona rekla drugačijim tonom, ali ja sam bila u šoku kad je ona rekla: ''Nije još vreme da ja to kažem''. Ja to ispričam Sofiji, ona je ostala u šoku - rekao je Dačo.

- Ne postoji ton koji može da promeni značenje te rečenice. Kako god okreneš, sve ima samo jedno značenje - rekla je Anđela.

- Ja sam njemu u petak to rekao - rekao je Dačo.

- Molim? Ja sam to tek sinoć čula, znači on je prećutao meni. Ja nisam znala da je on to znao, mislila sam da je i njemu novitet, a zapravo je meni novitet - rekla je Anđela.

- Ja nisam to hteo tebi da kažem, da ne ispadne da ti punim glavu ili nešto - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić