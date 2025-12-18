AKTUELNO

Zadruga

Flertovao je sa Majom, dogovarali su i poljubac! Anita nesigurna u Lukine emocije prema njoj, ne može da mu pređe preko ovoga! (VIDEO)

Ništa mu ne veruje.

Tokom ovog popodneva Luka Vujović započeo je Igru istine u izolaciji sa Viktorom Gagićem, Minom Vrbaški i Anitom Stanojlović.

- Ko se popu sviđa a krije, s kim bi bio - pitao je Luka.

- Mislim da se loži na Boginju - naveo je Viktor.

- Da li misliš da je Luka pravi za tebe - pitao je Viktor.

- Mislim da jeste, volela bih da jeste - rekla je Anita.

- Šta misliš da li bi Luka pre bio sa mnom ili sa Majom - pitala je Anita.

- Mislim da mu više odgovara neko ko može da ga smiri, mislim da si ti smirenija - rekla je Mina.

- Zašto je onda flertovao sa njom sve vreme, čak se dogovarao i za poljubac - pobunila se Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

