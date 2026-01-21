Kako ga nije sramota?! Maja sela s Dačom, pa napljuvala Đukića kao nikad (VIDEO)

Ne štedi reči!

Maja Marinković sela je pored Dače Virijevića, te je tako napljuvala Filipa Đukića.

- Kako ga nije sramota?! Ti muškarci koji laju na tuđe teme, a ne znaju svoju da prokomentarišu, to za mene nisu muškarci. Procvetao posle "Pitanja gledalaca" - rekla je Maja.

- Da, da...Kad je čuo da ćeš ti da se družiš sa Asminom, on odjednom hoće sa Aneli. Kakvo je to druženje sa bivšom verenicom najboljeg druga iz detinjstva?! Neki inat jeste, nekome, da li Luki, Asminu ili tebi - rekao je Dača.

- Vidiš ti to, i time se ljudi bave - rekla je Maja.

- Je l' bilo kao: "Nisam dobro, nemam više kontakt sa njom", otkud da se sada druže?! - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić