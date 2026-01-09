Jezikom seče kao sabljom! Dačo urnisao Anđela, smatra da je najveća kukavica, pa demolirao Luku: Zamisli da je sina blam njega (VIDEO)

Ne štedi reči!

Za sam kraj nominovao je u Odabranima Dačo Virijević.

- Ja nema s kim se nisam posvađao, ali uvek biram da se svađam sa prvim temama, ne svađam se sa nebitnim ljudima. Svađu sa Mikijem Dudićem neće niko pogledati, ali sa Asminom hoće. Ti si za Vanju Prodanović rekla da je najveća ku*vetina, da je ružna, da je izoperisana, najgore moguće stvari! Ja Boginja tebe gotivim i tvoje komentare, ali ti ovo što radiš, samu sebe degradiraš. Anđelo je sinoć pokazao da je veliki lažov i manipulator, da je jako promišljen i jedna potuljena osoba - rekao je Dača.

- Juče kada se pokrenula ta tema, on je meni rekao da bi Anita to iskoristila tokom svađe sa mnom. Ja tebi verujem da je ona nešto muljala, zamerila je Anđelu kada je on mene zagrlio u sedmici - rekla je Maja.

- Njegova reakcija sinoć je da je stao na Anitinoj strani, nad*vao je Daču po ko zna koji put. Ona je to rekla: "Nije Maja samo bila sa Filipom, nego sa još jednim dečkom" - rekla je Kačavenda.

- Da li si se ti u više navrata poljubila na blic sa Anđelom - pitao je Janjuš.

- Nije u usta, ali tu i samo jednom napolju - rekla je Boginja.

- Anđelo je rekao da si ga ljubila u krevetu svaki put - rekao je Dača.

- Anđelo je juče bio jako bezobrazan prema meni i da napravi od mene lažova. To je bio Anitin plan, ja sam tebi to Majo odmah rekao, ona je htela da iskoristi u nekom trenutku kada bi bilo povoljno za njenu raspravu sa Anđelom. Ona je to držala kao neku rezervu da ga napadne, ukoliko on nju napadne. Ona je imala lošu nameru kada je rekla za Milicu, kada je rekla za tebe i Filipa i imala je lošu nameru za tebe i za Anđela. Ima još što šta Anita da kaže što se tiče Anđela. Zato su smirili strasti i ne pričaju, jer znaju da mogu da iznesu sve i svašta jedno o drugom - rekao je Dača.

- Suština je njena loša namera, ja tebi verujem. To za Anđela nije istina - rekla je Maja.

- Anđelo je jedna obična kukavica za mene, on bi ušao u neki odnos sa Aneli, ali tu se zenta što se tiče Asmina, ne može da uđe u sukob sa Asminom. On uvek kalkuliše, ta kalkulacija mene nervira, ja volim kada je neko direktan, pa makar i na svoju štetu. Jedna osoba je Anđelo, tu je i Anita koja se zaklela u dete, spremna je da se kune u svoje dete i laže. Ona je jedan veliki šljam i ološ. Moja nominacija ide onom fićfiriću sa onim sis*cama, čovek koji nema ni stava ni karaktera. Zamisli kada ti majka dođe i kaže da je blam, da je sina blam njega - rekao je Dača.

Odabrani su nominovali Vanju Prodanović, Aleksandru Jakšić i Luku Vujovića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić