AKTUELNO

Zadruga

Žiletom mogu da vam skidaju kačkavalj sa stopala: Bora podivljao zbog prozivki Anastasijinih drugarica, urnisao ih kao nikad do sada (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.

- Šta se foliraš tu i ponižavaš Boru, budi srećna što se primio na tebe - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam kada ja njega ponižavam, to je naš način zezancije, ali da želim da ga ponizim, ne - rekla je Anastasija.

- Ja sam to sinoć rešio definitivno, neću s njom da imam nikakav odnos što se ljubavnih stvari tiče. Niti joj se dopadam, niti ona želi...Došle su one iz pi*kovca ovde da mi se mangupiraju, došle ovde da spavaju, ne znaju kosu da operu, ma daj bre molim te. Jesu prljavuše, jesu kur*etine, jedva čekaju da ih neko ka*a ovde, prljavuše sa gljivicama na petama, žiletom možeš kačkavalj s nogu da im skineš - rekao je Bora.

- Ti ukradeš pare, pa su ti krivi oni što su te odali - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi sam dao 10.000 dinara pi*ka ti materina, je*em te u usta - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dete mi je reklo da ličim na Janjuša, je l' to normalno?! Alibaba podivljao zbog Grofice i Aneli, urnisao ih uvredama, pa priznao: Vi ste monstrumi! (

Domaći

Ona TRANDŽA iz Sarajeva ništa ne radi, samo TUŽAKA: Taki Marinković KIPTI od besa zbog Site i Aneli, urnisao ih kao nikad do sada! (VIDEO)

Domaći

Hoću da utvrdim očinstvo: Ivan Marinković BESNI zbog Kulića, ne može više da ih trpi: Ne mogu da upravljaju mojim životom, kad već...

Zadruga

Ivan, kao i uvek, kontraš! Totalno srozao veridbu Teodore i Bebice, raspalio po Sari, pa urnisao Alibabu: Opsednut je Aneli, a ona voli Luku, to vidim

Domaći

Ovo je njihov kraj! Bebica i Teodora na stubu srama, Dača ih raskrinkao kao nikada (VIDEO)

Zadruga

Rekla mi je Zorica da ih je Asmin nagovarao: Boginja otkrila kako se nosi sa MONSTRUOZNOSTIMA Sare i Sandre, priznala da joj Kačavenda preči put ka An