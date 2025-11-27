Žiletom mogu da vam skidaju kačkavalj sa stopala: Bora podivljao zbog prozivki Anastasijinih drugarica, urnisao ih kao nikad do sada (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Anastasiji Brčić.

- Šta se foliraš tu i ponižavaš Boru, budi srećna što se primio na tebe - glasilo je pitanje.

- Ne znam kada ja njega ponižavam, to je naš način zezancije, ali da želim da ga ponizim, ne - rekla je Anastasija.

- Ja sam to sinoć rešio definitivno, neću s njom da imam nikakav odnos što se ljubavnih stvari tiče. Niti joj se dopadam, niti ona želi...Došle su one iz pi*kovca ovde da mi se mangupiraju, došle ovde da spavaju, ne znaju kosu da operu, ma daj bre molim te. Jesu prljavuše, jesu kur*etine, jedva čekaju da ih neko ka*a ovde, prljavuše sa gljivicama na petama, žiletom možeš kačkavalj s nogu da im skineš - rekao je Bora.

- Ti ukradeš pare, pa su ti krivi oni što su te odali - rekla je Anastasija.

- Tebi sam dao 10.000 dinara pi*ka ti materina, je*em te u usta - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić