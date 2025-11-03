Rekla mi je Zorica da ih je Asmin nagovarao: Boginja otkrila kako se nosi sa MONSTRUOZNOSTIMA Sare i Sandre, priznala da joj Kačavenda preči put ka Anđelu: Otkako se vratila ništa, ne ide mi da babetina od 50 godina naskače! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija žestokog konflikta Sare Raičević i Sandre Todić sa Boginjom, ona je porazgovarala sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru.

- Šta bi sve ovo sa Sarom i sa Sandrom, da li je uzrok svega toga Filip, videli smo da su ti izgovarale neke reči koje su monstruozne i stravične - pitao je Darko.

- Mislim da to nema veze sa Filipom, ja sam odjednom videla da su se distancirale od mene. Osetila sam to, krenula sam da se udaljavam, pa smo se opet zbližile. Neka glupost se desila, one su samo tako planule, negativnu energiju su mi ulivale. Sumnjam da ih je Asmin nagovarao, da se čeka utorak i da naprave ono što su napravile. Mene su branile od Dušice, a sada im je Dušica najbolji prijatelj. Videle su da se Anđelo i ja simpatišemo, pa Sara krene odjednom da grli Anđela. Sećam se kada mi je pričala da se manem Filipa, ona odjednom u utorak i spavala i ljubila se - rekla je Boginja.

- Kako komentarišeš taj postupak - pitao je Darko.

- Prvenstveno postupak jedne majke, plakala je i kukala zbog postupaka sa Borom i Luksom. Prvo joj se svidi Luka, pa ovaj, pa onda sada se*s. Znam da je pričala da joj ne diramo Luku, kao drugarice smo, zna da sam išla emocijom što se tiče Filipa, sada se odjednom stvorila mržnja toj devojci - rekla je Boginja.

- Pokazala si, ako mogu da primetim, veliku dozu pribranosti kada su ti izgovarali neke reči za pokojne roditelje. Kako si napravila taj mehanizam da ne pokažeš koliko te to boli - pitao je Darko.

- Meni je bilo krivo jer nisam htela da ispričam celu priču da ne bi ljudi iskoristili to, pogotovo ne od Sandre i Sare. Kada mi je rekla: "Majka ti se prevrće u grobu", ne znam kako sam se tu iskontrolisala. Krenula sam da izađem da je sklone, gde me je ona iščupala...Dušica ima sa mnom problem, ona je bila super, mi smo bile u karantinu. Ja sam svoj prvi budžet odvojila i dala joj pare. I hranila sam je i kada je bila u budžetu sa ovim njenim momkom, ja joj kupim kafu kada me zamoli. Ona se odjednom preokrenula, peckaju mi, prete mi tamo - rekla je Boginja.

- Šta se dešava sa tobom i sa Anđelom - pitao je Darko.

- Čudan je malo. Dok je Kačavenda bila u hotelu, peckamo se, u obraz se poljubimo, uveče on meni kaže: "Laku noć", ali kada je ona došla, kraj! Nema ništa, majke mi, ništa. Ona voli piletinu, ne ide mi da tako babetina neka od 50 godina naskače tako - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić