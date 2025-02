Ne pada mi na pamet da mu priđem, zamisli ti to?! Anđela kivna na Gastoza, otkrila da ju je RAZOČARAO (VIDEO)

Anđela Đuričić sela je kod Marka Đedovića u rehab, te je tako porazgovarala sa njim o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Pita me Darko: "Da li ćeš mu prići?", ja kažem da mi ne pada na pamet, da se blamiram, zamisli ti to?! On nema nikakvu potrebu

- Nemoj da ga napadaš, pričaš sa mnom - rekao je Marko.

- Muško kada ima potrebu, kako je imao kada sam ga najviše odbijala, tada je najviše prilazio?! Tada je želeo da dođe do toga, sada ne prilaziš, poenta ti je da se svađaš za stolom, ja ne očekujem ništa. Samo sam se razočarala, ono što smo pričali u subotu nema veze - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić