Ne štedi reči!

Novinar i voditelj Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Enu Čolić kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića sa Sandrom Obradović i Aneli Ahmić.

- Kada te je Ivana podigla da prokomentarišeš zbivanja između Sandre i Luke i Aneli, ti si rekla da ćeš biti uzdržana. Na koji način gledaš na sve ovo - pitao je Darko.

- Ništa mi se ovo ne sviđa, imam isti stav kao Anđela. Luka zna da se meni ne sviđa konflikt između njega i Milene...Moguće je da se nevešto izrazila s obzirom da je to Aneli koja nije vešta u izražavanju. Svakako je ružno, on to njoj nije zamerio, ali je zamerio Mileni koja mu je rekla: "Aneli te šalta kao budalu". Sandra je pokazala da je časna, poštena i lojalna žena. Peja je nešto pokušao, jasno je pokazala svoj stav tada. I dok Luka nije bio tu i kada se vratio, ostala je dosledna tom svom izboru. Ja sam verovala da su oni imali površan odnos, dok danas nisam videla taj klip. Aneli i Luka?! Mislim da su lavice dobro uradile posao, s obzirom da znam kako je izgledao njen odnos nje i Mateje, koji je trajao par dana, kao što su i izdvojili sve moguće momente od odnosa Luke i Aneli od šest dana. Mislim da je sve to prenapumpano - rekla je Ena.

- Mi nismo bar išli kod Drveta da se ljubimo, idi kod Drveta i ljubi se sa svima - dobacio je Peja Aneli.

- Alibaba može samo da me gleda s leđa na televiziji, a tebe je s leđa znamo već šta, pa je skrcao... - rekla je Ena.

- On je bio moj muž - rekla je Aneli.

- Pa te se posle odricao, neću dalje...Aneli je poznata po tome što je boli svačija ljubav, svačiji odnos želi da upropasti, njoj Sandra nije bitna. Mislim da ona ne bi bila ravnodušna da uđe Janjuš i da bude s nekom drugom devojkom. Ona kao ništa nije slušala za Novu godinu, pa kada je mene zagrlio, ona se toliko upalila, da je Božu nap*šila. Baš jako neko mora da bude pijan da iscima Aneli, jer ne može da priča o njenoj lepoti, ovde se ističe samo Sandrina lepota, a ja bih istakla i Sandrinu lepotu duše - rekla je Čolićeva.

- Nikada više neću dozvoliti bilo šta na žurkama da ne bi pričali da sam devojka samo za utorak. Nikada! Aneli niko nikada ovde u vezi neće gledati - rekla je Aneli.

- Jasni su mi Alibabini ukusi kada si mu ti bila žena, a mislim da je Stanija tu njega birala, s obzirom da je meni Stanija ozbiljna ribetina. Mada, ovo je mogao da bude kiks Asminov. S obzirom da je tražio DNK, otkud znam kako je nastala - rekla je Ena.

- Kada je Ena rekla da je tvoj klip i Lukin izgledao Bog zna kako, ti si rekla da je ljubavni klip njihov kao velika ljubav, a oni se svaki dan svađaju - rekao je Darko.

- Rekao bi čovek da se vole, vidi Luka plakao na njihov klip, oni se ovde svaki dan svađaju, svaka dva dana haos ovde. Itekako smo Luka i ja prijali jedno drugom - rekla je Aneli.

- Jako namazano i funjarski se izrazila dobro, glumica jedna, rekla je da će se njoj javiti emocije prema Luki. Ti si kur*vela koja si se umešala u njihov odnos, kao i u svaki drugi. Šta tebe briga Luka, ovde ti je sto puta lakše, ovo može da is*ara ovde po garnituri, kao što ju je Mateja prevrtao ovde po sobi - rekla je Čolićeva.

- Kompleksi pričaju iz ove žene...Nikakav predivan odnos nema ovde, kod Ene i Peje, samo jeb*čina po hotelu svako jutro kako čujemo ovde - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić