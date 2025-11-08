AKTUELNO

Dete mi je reklo da ličim na Janjuša, je l' to normalno?! Alibaba podivljao zbog Grofice i Aneli, urnisao ih uvredama, pa priznao: Vi ste monstrumi! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem o odnosu sa Aneli Ahmić i ćerki Nori.

- Koliko te muči ta etiketa monstruma koju ti je Aneli dodelila - pitao je Darko.

- Najviše me je zabolela etiketa "gej", to monstrum nije me toliko bolelo koliko da mi je gurala dil*o u du*e. Ja sam bio monstrum koji je nju tukao trudnu, uništio život i sve ostalo, a ona sa mnom priča kao da se ništa nije desilo - rekao je Asmin.

- Za mene ti jesi tata monstrum, sada si opet izjavio da te ne zanima Nora dok ne napravi DNK. DNK će se napraviti njemu u inat i želim da se ovo što pre završi - rekla je Aneli.

- Od mene ne, možda od nekoga u Sarajevu - rekao je Asmin.

- Nismo išli kada si platio tabletu 500 i nešto evra - pitala je Aneli.

- Ne, ti si bila kod psihijatra u maju 2023. godine, a rodila si 2021. godine, bila si dva dana u bolnici - rekao je Durdžić.

- Ležali smo u krevetu kada mi je stigao zahtev na tiktoku od profila koji je napravila njegova sestra, a koji se zove "tata u senci" sa Norinom i Žikinom slikom. Nora nema nikakve veze sa Žikom - rekla je Aneli.

- Ja sam uzeo Noru i kada sam prvi put hteo da uradim DNK, meni kao da je Bog rekao: "Nemoj to da radiš". To je najgora porodica u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, evo Grofica, kako je nije sramota da ona sada piše?! Žena nije normalna, umesto da sama kaže evo napravi DNK. Ona je nenormalna žena, ovo je njen proizvod, unuk joj je tu Nerio, ona piše to. Vi ste monstrumi. Što tako ne pričaš za svoju Situ?! Tu neće da komentariše - rekao je Asmin.

- Aneli, ti si obećala Asminu da ćeš da obezbediš Asminu da vidi Noru, ali tom rečenicom si demantovala one Groficine navode da Nora ne želi da vidi tatu, da ne pita za njega - pitao je Darko.

- Govorila je Nora da ne voli svog tatu. Učila sam dete da to govori jer je mala govorila da voli Luku... - rekla je Aneli.

- Meni dete na kameri govori: "Isti si Januš", ja pitam: "Ko je Januš", viče Grofica: "Janjuš, Janjuš", je l' to normalno - rekao je Asmin.

- Kada si se čuo sa Norom, dete je bilo srećno - skočio je Luka.

- Aneli zbog čega si rekla da Asmina ne zanima Nora? - upitao je Darko.

- Pa zato što sada priča da mu nije ćerka. Što je onda slao novac, kupovao poklone i tako dalje ako ne veruje da je dete njegovo? - upitala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

