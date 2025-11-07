Ispada faca, a u biti je kur*on koji pi*a po ćoškovima: Alibaba iz sve snage opleo po Đukiću i Maji Marinković, pa priznao: Anita je deset puta bolja riba od nje, ona je iskompleksirana (VIDEO)

Ne štedi reči!

Asmin Durdžić došao je u radio gde su sedeli Dača Virijević i Mina Vrbaški, te je tom prilikom žestoko opleo po Filipu Đukiću.

- Filip je na primer koristi. Ovamo juri Maju, ljubi je u grudi, je*e Anitu, na kraju ispadne šmeker, a zapravo je kur*on koji pi*a po ćoškovima. Šta sam ja, konj?! Pa ova Anita je mnogo bolja riba od Maje - rekao je Asmin.

- Ja sve znam, ali ništa ne znam - rekla je Mina.

- Maja je ta koja mi namešta priče, a prva je načinila korak, ponižava mene i Staniju - rekao je Asmin.

- Meni se Maja na sve kune da ti nju ne intresuješ i da si običan lažov - rekla je Mina.

- Lažov, jer je ljubomorna što muvam 15 devojaka - rekao je Asmin.

Nakon što je Mića izašao, Alibaba je opleo po Maji Marinković.

- Jedna žena koja je uradila mnogo operacija da bi bila lepa, ona je puna kompleksa i straha da ne bude izj*bana - rekao je Asmin.

- Da li ti veruješ meni da mi je rekla da prenesem Asminu da je ne zanima Luka?! Šta to znači?! A onda mi kaže da je ne zanima Asmin, da joj je Stanija drugarica?! Pa ona igra igrice - rekao je Dača.

- Znaš ko će da pije koka kolu u utorak?! Anita, samo Anita može - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić