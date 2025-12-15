Haos u najavi! Maja otresla Alibabu, izvređala ga kao nikada: Prevarant, a i ona Stanija, ništa mi nije jasna?! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković, u Šiša baru voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom.

- Koliko sam ja čuo i video, to ti je platio Asmin - pitao je Darko.

- Lupeta, gluposti, Asmin i njegove laži! To ništa nije istina. Sa mnom i sa Asminom se ne dešava ništa, konstantno mi dobacuje, naravno, ja mu odgovorim. Rekla sam mu da me ne zanima, nikada me nije zanimao, smatram da ono što su i on i Aneli pokazali, bez obzira u kakvim odnosima bila sa njom, za sada korektnim, mislim da su dotakli bukvalno dno. Ono je sve samo nije spuštanje lopte zarad deteta. Ne zanimaju me Armandi i ostala čuda, čovek me ne zanima. Ja mu vičem da odj*be, neću da slušam te šlagere. To neka priča ljudima koji imaju dva grama mozga. Ni Stanija mi više nije jasna, šta je radila bre?! Ma hajde bre, on je prevarant. Šta je ono u hotelu?! Pritom, mi smo samo delić videli, hoćeš da mi kažeš da nema kamera, da ne bi pao se*s. Naravno da bih - rekla je Maja.

- Šta je sa Anitom, je l' se petlja ona oko Luke - pitao je Darko.

- Ne znam čemu opet ta priča, kada su Luka i Filip dobri. Ja nisam ni u kakvoj priči, niti smo Filip i ja bliski, niko se ni u šta ne petlja, da bi dolazilo do povezivanosti. Možda jure neku priču ili taj kadar. Dok svi gledaju da ostanu što duže tu da se kopaju u blatu, ja gledam da se izolujem iz svega toga. Ja smatram za sebe da sam izvrstan komentator, bez šale i zezanja. Ne podnose me, gledaju me kao konkurenciju, sve ono što kažem znaju da ima težinu i da se daleko čuje - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš to što je pukla tikva između Anđela i Kačavende - pitao je Darko.

- Ne znam šta da ti kažem, nisam ni na čijoj strani. Ja jako volim Kačavendu, Anđela obožavam, oni su mi najbliži, bliža sam sa Anđelom - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić