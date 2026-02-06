AKTUELNO

Zadruga

DOZVALA GA PAMETI! Mina ukazala Bori na greške, pa ga posavetovala da se kloni Uroša: Ti si Santana, skloni se! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove reči su mu trebale!

Mina Vrbaški ugledala je slomljenog boru Santanu u dvorištu nakon čega je došla da razgoivara sa njim.

- Možeš li da ovo bude poslenje? Najviše boli igrnor. Zbog sebe brate, skloni se od njega! - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog sebe! Kad sam ovo izdržao... Noga me bolela - rekao je Bora.

- Skloni se od toga, ja znam da nije tako. Svako će jedva čekati sad. Ti si Santana, ti si šoumen! Kakva Anastasija!? Oboje ste pokvarili, ne može jedan da bude kriv - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam njemu održao lekciju. Rekao sam mu i za tužbu, to mi je bitnije od svega - rekao je Milan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

