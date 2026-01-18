Ti i tvoja bivša žena ste bili jedini koji ste me uzdigli: Sara vinula Boru u nebesa, otkrila šta je je učinio za nju što mu nikad neće zaboraviti (VIDEO)

Ove reči mu znače!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Iliji Pečenici.

- Bori sam strašno zamerio uvrede koje je Jovani uptio. Ostavljam Boru, drag mi je - rekao je Ilija.

- Ko voli životinje kao Bora, taj ne može da bude loš čovek. On kad nekog voli do koske za tu osobu bi sve učinio. Ti i tvoja bivša žena ste bili jedini koji ste me na Red Televiziji uzdigli i podigli tamo. To ti nikad neću zaboraviti. Mi smo dvoje ljudi koji smo sebe ovde unakazili. Ti si me upoznao sa kraljem narodne muzike, Ljubom Aličićem. Meni te sitnice mnogo znače. Nikad ga neću uvrediti - rekla je Sara.

-Boro, ti jesi veseljak u srcu i duši. Ti i ja imamo super odnos ovde i nikad se nismo posvađali. Nikad me ni za šta nisi uvredio. Uroš je najrealniji komentator. Najviše se smeješ kad ljudi uđu u crvenu zonu. Koliko god puta si rekao da ćeš da se smiriš to se nikad neće promeniti. Kad se previše vežeš za neke ljude mislim da bi im život dao. Ostavljam Boru - rekla je Dušica.

- Uroš je jedna pe*erčina. Vuk dlaku menja, ali ćud nikad, ili kod njega u slučaju pe*der sve menja, ali ku*ac nikad. Saglasan sam sa većinom ukućana. Bora i ja imamo super konekciju od samog početka. Kad ljudima ne ide ne trebaju prijatelji da im okreću leđa. Milica ti je sa neke strane donela i dobro. Bog ti je dao drugu šansu što se tiče života. Uroše ti si jedno go*no! Jak si samo na rečima i ljude uvlačiš u crveno. Napolju to nikad ne bi uradio jer bi završio kako bi završio. Boro o tebi imam jako lepo mišljenje - rekao je Milan.

