OVO MU NEĆE ZABORAVITI! Miljana jedno zamerila Asminu, Zorica vinula Uroša u nebesa, pa navukla Asminov gnev (VIDEO)

Au!

Ukućani danas biraju najplemenitiju osobu u Beloj kući, a reč je dobila je Zorica Marković.

- Ja ću navesti ljude iz čistog srca. Najgori od svih je ovde Uroš, ali prema meni je najbolji. Ništa me drugo ne zanima. Mi pričamo otvoreno, rekla sam da sam vodi svoje ratova i ne pričamo ni o kome ništa - rekla je Zorica.

- Nagovaraš ga da napada ljude,t o je tvoj lični interes - rekao je Asmin.

- Ja priča o ljudima koji se prema meni ophode dobro! - rekla je Zorica.

- Ti si u odnosu prema meni ispao najplemenitiji. Ti mene nisi naveo, a kad ti je bilo najteže ja sam bila tu - ubacila se Miljana.

- Bora Santana je sledeći, on je bio na početku. Na početku su bili on i Luka, a onda je otišao u ćurak. Matora i Dragana naravno. Jovana, Boginja i Babejićka se nisu promenile od samog početka - rekla je Zorica.

- Ovo je totalno pogrešna adresa za reč. Recimo Robih Hud je davao siromašnim. Mi sve svađamo da dokažemo ko je plemenit, a dobro znamo da nije niko - rekao ej Mića.

- Ispao je plemenit kad je palicom lomi, Anita je ispala kad je sekla - rekla je Miljana.

- Ja te ljude ne spominjem, oni ovde ne postoje. Pričam sad za ova dva meseca. Očekivao sam plemenitost od nekih od kojih nisam dobio, neću imenovati. Provodim dane i noći u Pabu sa Milanom Stojičkovićem i moram ga navesti. Broj dva je Pečenica koji je super i spava do vrata. Luka je neko ko je spavao samo kad mu je teško. On izbegava svesno da bude član Paba. Filipa moram da pohvalim, on uvek o meni vodi računa - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić