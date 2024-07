Dobro je što nemamo dete: Jelena poručila Ivanu da nikad neće videti Beku i nju, nazvala ga monstrumom! (VIDEO)

Padaju teške reči!

Nakon razgovora sa Drvetom mudrosti, Jelena i Ivan Marinković nastavili su svoju svađu.

- Shvati da ti niko ništa neće poverovati, ti si monstrum - rekla je Jelena.

- Kako si ti glupa - rekao je Ivan.

- Zaljubljena sam, nikad me više nećeš videti, čak ni da mi kukaš - rekla je ona.

- Što pominješ mene? Ti si glupa kao i uvek. Uvek te drugi guraju protiv mene - rekao je Marinković.

- Niko me ne gura sad, nemaš više priliku da me blatiš. Beku nećeš nikada videti jer si montrum, smrad i lažov. Shvati da nikad nećeš biti srećan jer nikog ne voliš - kazala je Jelena.

- Volim svoju ženu, ali nadam se da će to brzo proći - rekao je Ivan.

- To nije ljubav, nego opsesija. Nikad me nisi voleo, nesrećniče jedan. Bićeš sam do kraja života, tako oronuo. Dobro je što nemamo dete jer bi završili kao Željko i Lena. Zaljubila sam se, crkni - odbrusila je Ivana.

- Dobro, menjaću žene i baš mi je super gajba. Ti si počela da me vređaš - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković