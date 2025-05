METEŽ U BELOJ KUĆI: Korda žestoko isprozivao Uroša, rat se totalno rasplamsao, Đedović vratio Draganu na fabrička podešavanja (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Naredna koja je nabrajala najnezahvalnije učesnike u Eliti bila je Ivanija Bajić.

- Uroš je prema meni najnezahvalniji ispao Uroš. Provodili smo vreme zajedno, a on me je ogovarao. Sa mnom se samo družio da bi izvlačio neke informacije. Bio mi je potreban neki katanac za šminku, pa sam mu tražila pare za to, a on nije želeo da mi vrati. Korda je ispao nezahvalan prema Aninoj porodici. Kristina je na trećem mestu, ona je jedna od najnezahvalnijih - rekla je Ivanija.

- Na prvom mestu je Stanić. On je nezahvalan prema svom tati i svojoj bu*i. Bu*aš jedan najobičniji. Ti si jedan ker - kazao je Korda.

- Ove godine si ti ker - dodao je Stanić.

- Tvoja mama je ker - kazao je Korda.

- Vređaš mi majku, ološu jedan. Sram i stid da te bude zbog svega što pričaš - kazao jeU Uroš.

- Ja ću navesti Uroša i Kordu, koji se stalno svađaju. Stalno pričaju jednu istu priču. Pored njih dvojice je Dragana, zbog odnosa sa Matorom - rekla je Matea.

- Ana je nezahvalna ćerka. Korda je nezahvalni momak. Stanić je nezahvalni prijatelj - istakla je Dragana.

- Ja sam svesna da sam nezahvalna. Smatra da ja treba da prednjačim na ovoj anketi, jer sam ispala nezahvalna prema mami i pokojnom ocu. Što se ankete tiče, Korda je nezahvalan, jer sam mu mnogo toga učinila. Na drugom mestu je Dragana, mislim da smo iste greške napravile. Luka je na trećem mestu, ispao je loš prema Aneli i Sandri - istakla je Ana.

- Terza, Peja i Ana - kazao je Bebica.

- Ana Nikolić, Korda i Gastoz - kazao je Terza.

- Aneli je na prvom mestu zbog situacije sa Lukom. Kada se odlučio za tebe, nije trebalo da se ponašaš nezahvalno prema njemu. Da je želeo da igra rijaliti, ne bi se odmah izjasnio i rekao da bira tebe, Aneli. Dragana je na drugom, a Mimas je na trećem mestu - rekao je Zola.

- Dok vas gleda, vidim koliko ste većinski nezahvalni. Sofija je pokazala prema Sandri da je nezahvalna. Što se tiče drugih stvari, ja nisam vaspitač da bih govorio ko kako treba da se ponaša. Pričam jasno ono što vidim oko sebe. Dragana, kad si ti u pitanju, ne mogu da tebe da ispravljam i poptavljam. Ti si se zaljubila, ali neki tvoji postupci treba da budu zreliji, jer imaš dovoljno godina. Nezahvalnost prema Matoroj je evidentna - rekao je Đedović.

Autor: S.Z.