Bebica na ivici da povrati! Teodora priznala Filipu da se ne kaje zbog njihove afere, ponovo ponizila verenika: Oprostila sam mu jer sam ga prevarila! (VIDEO)

Slošilo mu se od ovih reči!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći klip, a takmičari su imali priliku da vide pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebica.

- Ja kad sam zadovoljna u vezi nikad ne bih pogledala drugog. Iz sezone u sezonu su mogli da gledaju kakve su naše rasprave bile, šta je iznosio za mog oca i majku, pa sam ja to praštala, a bilo je tu još nakupljenih situnica. Ja ne poričem ono što sam uradila, niti se perem jer sam ja tako osećala. Meni se Filip svideo, postojala je hemija. Smatram da do toga ne bi došlo da sam bila zadovoljna u tom odnosu. Mi smo se sad pomirili, nadam se da će biti bolje. Ja sam mu oprostila jer sam ga prevarila. Mislim da je tek sad shvatio šta je bio problem u vezi, a sad ćemo da vidimo da li će biti tako. Ja imam svoje greške, ali to je minimalno - govorila je Teodora.

- Ja znam šta Teodora misli i ne mora ništa da mi kaže. Vrlo dobreo znam šta je ona pričala šta je njoj smetalo, ja sam to zanemarivao. Ja sam imao neke druge prioritete, smatram sam da je ušuškano i da to ništa ne može da poremeti - dodao je on.

- Je l' ima ona sad neke zabrane? - pitala je Ivana Šopić.

- Nema. Mislim da je najveći problem što sam ja hteo da upravljam njenim životom. Devojka i muškarac treba da imaju svoju slobodu, ali treba da imaju granice. Mislim da sam nešto shvatio iz svega ovoga, koje su moje greške i šta ja treba da promenim - pričao je Bebica.

- Ona da se nije pokajala bilo bi bolesno, a ako se pokajala onda mi je okej .

- Ja to nisam rekla. Ja sam rekla da je to nasilno prekinuto i niko ne može da mi kaže da to nije tako - rekla je Teodora.

- Pa ne znam... Ja sam skapirao da se pokajala, a ako nije onda mi je malo bolesno - dodao je on.

- Ja se nisam pokajala jer se meni Filip svideo i to nisam radila na silu. Ja sam samo rekla da mi je žao jer se osećao toliko loše u tim trenucima - pričala je Delićeva.

- Ako on to prihvata nema šta da mu k*njamo, nećemo mi biti u toj vezi - rekao je Filip.

- Ovo je samo Filipa srozalo, ona je jedna od lošijih devojaka sa kojima je on bio... Mislim po izgledu. Ona je lepuškasta, ali sve sa kojima je ovde bio su lepše - komentarisao je Bora.

- Ona je odlepila bila za Filipom. Filip da je ostao ona se nikad ne bi pomirila sa Filipom - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić