AKTUELNO

Zadruga

Doživeo pomračenje: Bora Santana prekinuo skin care rutinu i žestoko izvređao advokaticu, pa oduvao i Uroša Stanića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne sviđa mu se njena podela!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Urošu Staniću.

pročitajte još

Stavi ga sa mnom, da ga vratim na pravi put: Jovana šuruje sa Urošem oko izolacije, rešili da smeste ovom takmičaru! (VIDEO)

- Uroše, ti i ja smo imali svađu i nisam ti oprostila neke reči, ali imamo bolji odnos sada. Nikada ne mogu da budem prema tebi kao što sam prema Jakšićki jer je ovo s njom ipak bilo u prvoj nedelji. Žao mi je što imaš tu situaciju sa ocem, mislim da ljudi trebaju da vole decu bez obzira na to ko su i šta su - rekla je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drago mi je što si ti vođa, zaslužuješ da budeš. Ti se izdvajaš ovde od mase i drugačija si, zato mi je bilo zanimljivo da se svađam s tobom. Svaka ti čast što si jedina žena koja je smela da se suprodstavi Asminu Durdžiću i drago mi je što sam te odbranio jer je to za osudu. Trebala si drugačije da deliš budžet odnosno da budeš direktna i kratka, a ne da dužiš ovoliko - rekao je Uroš.

pročitajte još

Totalno prosvetljenje! Uroš rešio da posle Elite ide na hodočašće, pa urnisao Sofiju zbog vređanja Veličkovićeve: Prošle sezone je bila isprs*ana, Mil

- Sve ti je rekao što sam i ja, bravo majstore. Ništa direktno nisi rekla, dužiš šest sati - rekao je Bora.

- Anastasija, nijedna žena ne može da ostane imuna na Borine reči, tu te podržavam. Boginja kada se umeša, ona želi da te odbrani i ne dopusti da se on tako ponaša. Jače je to od tebe, a onda se vi

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti to mene spominješ? Beži bre, Mima iz Pukovac se prevrće - rekao je Bora misleći da advokatica liči na Mimu.

- Hvala ti puno - rekla je Anastasija.

pročitajte još

PRVO, PA BORA! Advokatica odmah na početku podele budžeta razapela Santanu, on uputio uvrede Ivi Stupar! (VIDEO)

- Šta je ona meni radila, pa sam ja morao da vraćam? Koga ja uvlačim, p*puši mi k*rac i ti koja je braniš. Koga braniš ti? Nemoj da ti j*bem mamu u p*čku da te vratim u Pukovac. Nisam ti ja ovi tvoji - rekao je Bora.

- Ko si ti? - upitala je advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iz kog si sela ti, kaži? - upitao je Bora.

- Boro, stani da ti namažem - rekao je Uroš.

pročitajte još

Zbog pogleda lepe žene, prodao si sve: Milanu pukao film i brutalno izvređao advokaticu, pa dobio žestoku povratnu! (VIDEO)

- Beži bre ti od mene u p*čku materinu mentalcu jedan. Nisam ni video šta radiš - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pala mu roletna: Bora doživeo pomračenje zbog Ivana Marinkovića, brutalno ga izvređao! (VIDEO)

Zadruga

Udružile zle jezike: Mina i Maja se okomile na Vanju Prodanović, smišljaju paklenu taktiku da je liferuju! (VIDEO)

Zadruga

Nesrećan je svojim životom: Keneški i Vujović se ostrvili na Anu Nikolić potencirajući njeno muško ime! (VIDEO)

Zadruga

Prostodušna je, ovi se igraju sa njom: Ilija otkrio Luki šta zamera Aneli, pa obećao da će obaviti razgovor s njom (VIDEO)

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti: Bora Santana doživeo pomračenje i brutalno izvređao Anitu, umešao se Luka i nastao haos epskih razmera! (VIDEO)

Zadruga

Kao da je Alisa u zemlji čuda: Soni priznao da mu nije normalno ponašanje po Anđeli, pa sačuvao Mateju (VIDEO)