Doživeo pomračenje: Bora Santana prekinuo skin care rutinu i žestoko izvređao advokaticu, pa oduvao i Uroša Stanića! (VIDEO)

Ne sviđa mu se njena podela!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Urošu Staniću.

- Uroše, ti i ja smo imali svađu i nisam ti oprostila neke reči, ali imamo bolji odnos sada. Nikada ne mogu da budem prema tebi kao što sam prema Jakšićki jer je ovo s njom ipak bilo u prvoj nedelji. Žao mi je što imaš tu situaciju sa ocem, mislim da ljudi trebaju da vole decu bez obzira na to ko su i šta su - rekla je advokatica.

- Drago mi je što si ti vođa, zaslužuješ da budeš. Ti se izdvajaš ovde od mase i drugačija si, zato mi je bilo zanimljivo da se svađam s tobom. Svaka ti čast što si jedina žena koja je smela da se suprodstavi Asminu Durdžiću i drago mi je što sam te odbranio jer je to za osudu. Trebala si drugačije da deliš budžet odnosno da budeš direktna i kratka, a ne da dužiš ovoliko - rekao je Uroš.

- Sve ti je rekao što sam i ja, bravo majstore. Ništa direktno nisi rekla, dužiš šest sati - rekao je Bora.

- Anastasija, nijedna žena ne može da ostane imuna na Borine reči, tu te podržavam. Boginja kada se umeša, ona želi da te odbrani i ne dopusti da se on tako ponaša. Jače je to od tebe, a onda se vi

- Ti to mene spominješ? Beži bre, Mima iz Pukovac se prevrće - rekao je Bora misleći da advokatica liči na Mimu.

- Hvala ti puno - rekla je Anastasija.

- Šta je ona meni radila, pa sam ja morao da vraćam? Koga ja uvlačim, p*puši mi k*rac i ti koja je braniš. Koga braniš ti? Nemoj da ti j*bem mamu u p*čku da te vratim u Pukovac. Nisam ti ja ovi tvoji - rekao je Bora.

- Ko si ti? - upitala je advokatica.

- Iz kog si sela ti, kaži? - upitao je Bora.

- Boro, stani da ti namažem - rekao je Uroš.

- Beži bre ti od mene u p*čku materinu mentalcu jedan. Nisam ni video šta radiš - rekao je Bora.

Autor: N.Panić