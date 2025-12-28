AKTUELNO

Zadruga

Karambol kakav se ne pamti: Bora Santana doživeo pomračenje i brutalno izvređao Anitu, umešao se Luka i nastao haos epskih razmera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obezbeđenje napravilo živi zid!

Bora Santana i Luka Vujović ušli su u žestok sukob zbog Anite Stanojlović, s kojom se Bora prvi posvađao jer ga Anita nije ispoštovala i dala mu bundu za snimanje filma.

- Ti si klošarka jedna, treba nam bunda za snimanje - rekao je Bora.

pročitajte još

Ovako nešto se skoro nije desilo: Čak šest takmičara u Eliti se trese tlo pod nogama i boriće se za ostanak! (VIDEO)

- Šta me boli k*rac? To je moja bunda - rekla je Anita.

- Ti misliš da si neko m*do ovde? Nemoj da se mangupiraš sa mnom, bitniji je moj k*rac od tebe - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bitnija sam od tebe smrdo jedna - rekla je Anita.

- Šlihtaro jedna raspala - rekao je Bora.

- Ja ću da dam bundu kome hoću - rekla je Anita.

pročitajte još

Posle onih poniženja, ne bi trebalo očima da ga gledaš: Dragana pokušala da opameti Aneli i otvori joj oči, ali uzalud! (VIDEO)

- Nemoj da glumiš m*do p*čko jedna, nisam dirao Anastasiju - rekao je Luka.

- Nap*ši to govno, svako svoje n*puši - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- N*pušim ti mamu mrtvu bre - rekao je Luka.

- Nemoj da mi izigravaš m*do, nisam ti ja Đukić i ovi. Tvoja mama me molila da je ubacim da snimi film, jednom bih te rukom tukao - rekao je Bora.

- Ajde dođi, j*bem li ti mamu - rekao je Luka.

pročitajte još

Spremna je da te zgazi, sad sve plaća: Mića nikad iskrenije sasuo Aneli istinu u lice, ona izgorela na sav glas! (VIDEO)

- Ja ću zube da ti polomim p*čka materina, koji si ti k*rac ovde? - upitao je Bora.

- Klošaru jedan - rekla je Anita.

- K*rvetino ciganjska, j*bem li ti i mamu i tatu da znaš - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde dođi - rekao je Luka.

- Mrtvu ti j*bem mamu ja, tućiću te gde god te budem sreo. Odvaliću te, ti ne znaš da sam ja lud. Jači sam od tebe - rekao je Bora.

- Mrš p*čketino jedna raspala, čekam te dođi j*bem i tebe i tvoju braću. Ti pevaš i j*bu te u WC - rekao je Luka.

pročitajte još

Između dva zla, biram manje: Mina Vrbaški ostavila sve u šoku i sačuvala Alibabu, nećete verovati šta toliko zamerila Aneli! (VIDEO)

- Ova k*rvetina mala raspala, j*bem li ti sina i mamu. K*rao sam ti mamu nasred Kruševca - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- U Nou ti se kunem da ću ti j*bati sve što imaš - rekao je Luka.

- Mrš p*derčino - rekla je Anastasija.

- J*bem li ti sina, mamu i tatu. Ti si bruka za cigane, obrukala si nas sve koliko se k*raš - rekao je Bora.

pročitajte još

Sama si ukaljala svoj obraz: Dača podsetio Aneli na sva njena nedela i ponizio je, pa urnisao Alibabu! (VIDEO)

- P*pušićeš ti ciganima k*rac - rekla je Anita.

- Ja sam c*ganin - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pala mu roletna: Bora doživeo pomračenje zbog Ivana Marinkovića, brutalno ga izvređao! (VIDEO)

Domaći

HAOS EPSKIH RAZMERA! Ša prebacio loptu na Uroša, PLJUŠTE UVREDE na sve strane, Stanić ga MATIRAO: Idi IZVINI SE Stanislavu! (VIDEO)

Zadruga

Bora Santana doživeo pomračenje: Zbog alkohola urla na sav glas, niko ne može da ga obuzda! (VIDEO)

Zadruga

Propušio od muke: Bora Santana doživeo pomračenje zbog Đukićeve akcije s Ivom Dubai! (VIDEO)

Zadruga

Karambol epskih razmera! Dušica demolirala Boginjine stvari, obezbeđenje ih jedva razdvojilo (VIDEO)

Domaći

Ološu jedan poremećeni: Karambol kakav se ne pamti! Marko uhvatio Sanju u laži i žestoko je izvređao, pa izašao iz kreveta! (VIDEO)