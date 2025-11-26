Propušio od muke: Bora Santana doživeo pomračenje zbog Đukićeve akcije s Ivom Dubai! (VIDEO)

Haos!

Bora Santana morao je da ode do pušionice i zapali cigaretu nakon što je Filip Đukić bio intiman i sa Ivom Dubai i to pored njega, iako se ona pre toga žalila na buku njega i Anastasije Brčić.

- Kako se uvlači ovo? Boli me k*rac veruj mi, e pre pet minuta nije ni znala da će da dođe Đukić da je k*ra i svađala se oko kreveta - rekao je Bora.

- Je l' me z*jebavaš? Jao Bože me sačuvaj, Đukić kao da se kladio s nekim da će j*bati deset u rijalitiju - rekao je Janjuš.

- Ma nek se j*bu, to je zdrava priča. Ja podržavam svaki s*ks, šta je tu loše? Meni svi žele loše, a ona me izblamirala. J*bem joj i mamu i tatu, boli me k*rac. Sutra se vraćam kod Bebice da i njega ne bi išutirao, nisam Đukić Filip već im bacam i krevete i sve - rekao je Bora.

- Filip će s tobom da spava, a ja ću kod njega - rekla je Iva.

- Kakav Filip bre? Nećeš se ti pomerati nego ja idem gde ja hoću. Samo ti idi s njim i uživaj. Nije Filip problem nego si ti meni do malopre srala da niko ne može da mi legne tu - rekao je Bora.

- Ti si zvao Filipa - rekla je Iva.

- Ja zvao Filipa? U j*bote, on je baš povodljiv dečko. Nemoj ti meni da se pravdaš s kim si ti završila, nije to problem već ova budaletina s planinčuge - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić