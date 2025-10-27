AKTUELNO

Zadruga

Bora Santana doživeo novi ljubavni krah: Anastasija pred svima priznala koliko ju je razočarao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama tokom celog sastanka!

Takmičari "Elite" danas imaju zadatak da glasaju za tri osobe koje su ih najviše razočarale.

- Prvo mesto Luka jer nisi istrajan u svojim stavovima, a negativan utisak je pospešio jer ističeš suprotno. Aneli i Asmin se ne predstavljaju, već su takvi kakvi su, a ti posle svega što si prošao ne. Drugo mesto Miki jer mislim da su tvoji kapaciteti veći i smatram da si kvalitetniji od boks meča - rekla je Vanja.

Miljana napravila haos u Beloj kući: Svima sasula brutalnu istinu u lice, Aneli skočila kao oparena i optužila je da Željka koristi samo za rijaliti!

- Prva osoba Sunčica jer sam joj dao nešto da mi opere, a vraća još prljavije. Rada je druga osoba jer neće da sparinguje sa mnom - rekao je Nerio.

- Asmin me je razočarao kao muškarac jer blati majku svog deteta. Drugo mesto Luka i Aneli jer im se reči kose s delima - govorio je Viktor Gagić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto Miki Dudić. Drugo mesto Sara Stojanović. Treće mesto Sunčica jer ne mogu da verujem da si alava i da imaš jako ružne osobine. Mirna si u ćošku, a jako si alava i imaš jako loše karakteristike za jednu osobu. Kvarna si, bezobrazna i što je najgora od svega nezahvalna - govorio je Anđelo.

UGLJEŠA MRDIĆ ODGOVORIO NA SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA: Integritet Snežane Bjelogrlić više ne postoji

- Prva osoba Bora, on zna razlog. Druga osoba Dušica i treća osoba je Viktor - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

