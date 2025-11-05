Bora Santana će poludeti kad ovo čuje: Alibaba pokušao da ubedi Anastasiju da je on pravi muškarac za nju! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Asmin Durdžić seo je na klupicu sa Anastasijom Brčić, a onda počeo da je ubeđuje da Bora Santana nije njen tip muškarca, već on.

- Ja mislim da tebi treba čovek kao ja - rekao je Asmin.

- Ne znam, ali čovek kao Bora mi ne treba - dodala je ona.

- A kao ja? - pitao je on.

- Nikad te nisam gledala na taj način. Moram nešto da kažem za Boru, prija mi kao osoba, imamo teme i prepametan je - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me k*rac, imam svoje probleme. Tebe pale muškarci kao što sam ja - dodao je Asmin.

- On mene da nije prevario možda bismo i bili - rekla je ona.

- Ma šta te prevario? Gurnuo jezik. Ti voliš da te muškarac hvata za kosu. Ti voliš autoritet. Da li voliš papke? - nastavio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, volim prisebne muškarce koji će da me skapiraju u svakom trenutku - rekla je Anastasija.

- Nemoj meni da glumiš, da li ti je jasno? - odbursio je Asmin.

- Ne znam - rekla je ona i otišla.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

