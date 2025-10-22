Prostodušna je, ovi se igraju sa njom: Ilija otkrio Luki šta zamera Aneli, pa obećao da će obaviti razgovor s njom (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne sviđa mu se njeno ponašanje!

Ilija Pečenica seo je sa Lukom Vujovićem ispred paba, te je tako porazgovarao sa njim o Aneli Ahmić.

- Moram da je sačekam da popijemo kafu da porazgovaramo - rekao je Ilija.

- Pravi grešku kao prošle godine, pa i za mene. Ja sam ovde ginuo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- I njen ulazak, umesto da je tebe zagrlila i poljubila, usresredila se na ovu stranu (Asmina), pa onda s tobom da porazgovara. Ona je trebala bez obzira na to koliko je ljuta, da te zagrli i poljubi pred svima, zato ću s njom popričati. Kada sam je iskritikovao tamo, rekao sam joj: "Krivac si, ti si unela priču" - rekao je Ilija.

- Ivan je rekao Aneli, ona mi je rekla da kao neću nikada da nosim kačket i naočare i rekla mi je: "paljba" - rekao je Vujović.

- Ja ženski mozak poznajem, 30 godina sam s njima od jutra do sutra - rekao je Ilija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja razumem, ušla je u haosu, ovaj svašta priča, ali neću dozvoliti da imamo svađe kao prošle sezone - rekao je Luka.

- Oni se svi ovde igraju sa njom - rekao je Ilija.

- Ona ne zna kako su mene ismejavali, izbegavao sam sve i sedeo s tobom - rekao je Luka.

- Prostodušna je, dobra je, nema zle krvi u sebi, nju je lako izmanipulisati - rekao je Ilija.

- Šta je bilo - pitao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi legnemo, ljubimo se, normalno je, zvoni sada za Odabrane, ona odmah počela da mi je tamo mesto i tako dalje - rekao je Luka.

- Meni Mina kaže sada da je prati, samo gledaju Dača i ona, kažu mi da gleda u Janjuša - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

