DOBILA VETAR U LEĐA! Ova učesnica stala uz Maju u njenoj svađi sa Boginjom i Urošem: Ljubomorne su i iskompleksirane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Marinkovićeva ne prašta.

Maja Marinković došla je u spavaću sobu kako bi rešila problem sa Urošem Stanićem, a za njom je odmah došao Asmin Durdžić kako bi video da li je sve u redu.

Maja se naljutila jer ju je Anastasija nominovala, a u svađu se uključila i Jovana advokatica, koja je stala uz Maju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dokle više o Odabranima, svađa je i u odabranima ispala zbog toga, tako su uradili kad sam ja Anastasiju nominovala - rekla je advokatica.

- Boginja ne mešaj se. Tako je Jovana - rekla je Maja.

- Ja te ne branim Majo, ali da to rade, rade - navela je advokatica.

- Ljubomorne, iskompleksirane - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

