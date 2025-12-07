Filipović odjavio blokadere: Vi niste za dijalog - odustajem od vaše borbe (VIDEO)

Profesor FDU Stevan Filipović, jedan od najvećih blokadera, odjavio je svoje dojučerašnje saborce.

Nakon teksta u Radaru, koji je podigao veliku prašinu sa one strane političko-medijske barijere koju su blokaderi sami podigli i o čemu smo već pisali, Filipović je odlučio da digne sidro.

- Ja ću da se povučem iz aktivizma zato što ne vidim da doprinosim, ne vidim da to što ja radim ima smisla, a mislim da postoji šansa da pobedimo. I onda ako nedoprinosim, ako sam taj jedan usamljeni glas, onda čemu sve to. Mislim da nema previše smisle. Jer aktivizam, kao što znaju svi koji se njime bave, više vam uzima nego što vam daje - kaže on i optužuje blokadere da nisu za dijalog.

- Vidim da postoji zasićenje. Vidim da ne postoji platforma za dijalog, vidim da se komunicira u okvirima koje je nametnuo režim a to su te binarne podele i nemogućnost analiziranja i kritikovanja ili ozbiljne debate - navodi on.

Autor: Iva Besarabić