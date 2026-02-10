AKTUELNO

Politika

Laki je malo nervozan! Filipović psuje redom: Da se svi terate u tri lepe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/stevanfilipovic/Pink.rs/S. Kojić ||

Stevan Filipović, jedan od dojučerašnjih ideologa blokadera, režiser i profesor na FDU, ne bira reči od kada je u sukobu sa blokaderima.

Stevan Filipović vređa koga stigne i sa svoje i sa suprotne strane - a zbog blokadera se potpuno pogubio.

On je blokaderima iz redova studenata poručio da "Mogu da se teraju" - zato što im nije bilo "etički prihvatljivo" da slušaju predavanje profesora iz Izraela.

"Id*oti antisemitski. Etički su vam prihvatljivi Milo Lompar, Slobodan Milošević, "genocid u Srebrenici... ali ne i profesori iz Izraela".

Međutim to nije jedino javno istupanje u kom vređa.

#Napad

#psovanje

#stevan filipovic

#teranje

