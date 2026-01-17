BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan jedva dočekao da oplete po Anđelu, sasuo mu sve u lice: PUN SI SEBE, BEZ POKRIĆA! (VIDEO)

Ne bira reči!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje su najveći egoisti.

- Anđelo je umišljen, bez stava i karakera. Asmin je umislio da se sve devojke lože na njega - kazala je Boginja.

- Filip ima preveliki ego. Zastupao je neki stav, koji nije potkrepljen delima. Predstavljao je nama stvari na jedan način. Veoma je egoističan. Druga osoba nije Jovana Sorbona, nego Anđelo Singidunum. Anđelo nema nikakvo pokriće, kad je reč o njegovom ponašanju. Ja ipak imam pravo da budem veoma egoističan, jer sam prošao mnogo toga, ponosim se sobom. Anđelo, ta splačina od čoveka, nema ništa, osim obdaništa. Na trećem mestu je - rekao je Ivan.

- Kako da ne. Ivane, ne čujem te - istakao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.