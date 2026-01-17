AKTUELNO

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan jedva dočekao da oplete po Anđelu, sasuo mu sve u lice: PUN SI SEBE, BEZ POKRIĆA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne bira reči!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje su najveći egoisti.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo je umišljen, bez stava i karakera. Asmin je umislio da se sve devojke lože na njega - kazala je Boginja.

- Filip ima preveliki ego. Zastupao je neki stav, koji nije potkrepljen delima. Predstavljao je nama stvari na jedan način. Veoma je egoističan. Druga osoba nije Jovana Sorbona, nego Anđelo Singidunum. Anđelo nema nikakvo pokriće, kad je reč o njegovom ponašanju. Ja ipak imam pravo da budem veoma egoističan, jer sam prošao mnogo toga, ponosim se sobom. Anđelo, ta splačina od čoveka, nema ništa, osim obdaništa. Na trećem mestu je - rekao je Ivan.

- Kako da ne. Ivane, ne čujem te - istakao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Kačavenda rešeta malim budžetima, svima sasula sve u lice (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Boginja ponovo pokušala da ponizi Maju, Matora sasula Đukiću sve u lice: Zapetljao se, što ne bi ušao u vezu sa Majom?! (VIDEO)

Farma

Njih dve su tebe ogovarale kod mene: Boža zapenio, sasuo Nikoli sve u lice, Despotović hladan kao špricer (VIDEO)

Domaći

Bez dlake na jeziku! Miljana izvela Terzu, sasula mu sve u lice, pa udarila na Milicu: Mene ona naziva bolesnicom, TRUDNI OLOŠ! (VIDEO)

Zadruga

Tetka ili teča?! Nerio priznao šta zamera Aneli i Asminu, Hana bez dlake na jeziku: Pola kažeš istinu, pola kažeš laž da bi ispalo da si u pravu! (VID

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Matora priznala da je Dragana NE PONIŽAVA, Aneli pecnula Anđelu: Nazvala me je NEMORALNOM... (VIDEO)