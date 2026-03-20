FOKUS NA ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI I STABILNOSTI TRŽIŠTA: Vučić se sastao sa ruskim ministrom Rešetnjikovim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksimom Rešetnjikovim.

- Sa ministrom Rešetnjikovim o bilateralnoj saradnji u različitim oblastima, kao i o ključnim pitanjima od strateškog značaja za energetsku i ekonomsku stabilnost Republike Srbije, aktuelnim globalnim kretanjima i njihovim implikacijama na region, sa fokusom na energetsku bezbednost, stabilnost tržišta i održivost postojećeg ekonomskog poretka - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:



- U kontekstu najnovijih sukoba na Bliskom istoku koji su doveli do ogromnih poremećaja na svetskom tržištu energenata, naglasio sam da je i Srbija suočena sa povećanim rizicima u obezbeđivanju kontinuiranih i pouzdanih isporuka, što zahteva precizno definisane i dugoročno održive aranžmane.

Autor: D.Bošković