SNS NIŠ JASAN: Blokaderska opozicija nema program, već samo pokušava da ućari na pojedinačnim slučajevima! GRAD NEĆE STATI!

Gradski odbor Srpske napredne stranke Niš oglasio se povodom najnovijih napada niške opozicije, ističući da "blokaderska opozicija" nema šta da ponudi građanima osim stalnih poziva na vanredne izbore bez ikakvog plana za razvoj grada.

Zloupotreba sudskih presuda

Iz SNS-a navode da opozicija pokušava da iskoristi pravosnažnu presudu Igoru Novakoviću za dela koja nemaju veze sa aktuelnom vlašću kako bi ukaljala ljude koji časno obavljaju svoj posao.

- Pravosnažna presuda za dela koja su se desila mnogo pre nego što je Novaković došao na funkciju predsednika Skupštine grada koristi se za jeftine političke poene. Gubitak funkcije po sili zakona je direktna pravna posledica te presude, a SNS se nikada nije mešao u rad pravosuđa - poručuju iz niškog odbora.

Institucije rade stabilno, Niš očekuju veliki projekti

SNS Niš poručuje da gradske institucije funkcionišu u punom kapacitetu i da grad neće stati zbog bilo kog pojedinačnog slučaja. Fokus ostaje na kapitalnim investicijama koje Nišlije s nestrpljenjem očekuju.

Planovi za budućnost Niša uključuju:

Otvaranje druge zgrade Naučno-tehnološkog parka.

Početak radova na izgradnji novog, savremenog porodilišta.

Nastavak razvoja infrastrukture i privlačenje novih investicija.

"Građani veruju u rad, a ne u blokade"

U saopštenju se zaključuje da je poverenje građana stečeno predanim radom i realizacijom projekata važnih za budućnost svih Nišlija, što "blokaderska opozicija ne može da razume".

– Mi ćemo nastaviti da radimo ono što građani od nas traže – bolji život, nove investicije i modernu infrastrukturu, dok opozicija ostaje bez ikakvog konkretnog plana i programa – zaključuju iz GrO SNS Niš.

Autor: D.S.