MOŽDA JE TREĆI SVETSKI RAT VEĆ POČEO Vučić za 'Berliner Cajtung': Samo se ne priča o tome zvanično (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za renoimiranu nemačku publikaciju "Berliner Cajtung".

U intervjuu za nemačke novine "Berliner Cajtung", predsednik Vučić izrazio je mišljenje da će Treći svetski rat biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo.

"Možda je već počeo - samo još ne govorimo o tome zvanično", rekao je on.

Prema rečima srpskog lidera, borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo. Vučić je napomenuo da su Prvi i Drugi svetski rat u početku počeli kao regionalni sukobi.

"Tek kasnije su izgrađeni veliki vojni i politički savezi, koji su se na kraju direktno sukobili", dodao je predsednik.

Ranije je Vučić izjavio da veliki globalni sukobi tek počinju i da bi na kraju mogli dovesti do najgorih posledica u ljudskoj istoriji. Takođe veruje da nije nemoguće da će nuklearno oružje biti korišćeno u budućim sukobima.

Vučić je takođe obećao da će Beograd održati svoju vojnu neutralnost, što je zemlji donelo "mnogo dobrih stvari".

Autor: Jovana Nerić

