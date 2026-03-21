MOŽDA JE TREĆI SVETSKI RAT VEĆ POČEO Vučić za 'Berliner Cajtung': Samo se ne priča o tome zvanično (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za renoimiranu nemačku publikaciju "Berliner Cajtung".
U intervjuu za nemačke novine "Berliner Cajtung", predsednik Vučić izrazio je mišljenje da će Treći svetski rat biti teško sprečiti, jer je verovatno već počeo.
"Možda je već počeo - samo još ne govorimo o tome zvanično", rekao je on.
Prema rečima srpskog lidera, borba za naftu, gas, retke metale i minerale traje već dugo. Vučić je napomenuo da su Prvi i Drugi svetski rat u početku počeli kao regionalni sukobi.
"Tek kasnije su izgrađeni veliki vojni i politički savezi, koji su se na kraju direktno sukobili", dodao je predsednik.
Ranije je Vučić izjavio da veliki globalni sukobi tek počinju i da bi na kraju mogli dovesti do najgorih posledica u ljudskoj istoriji. Takođe veruje da nije nemoguće da će nuklearno oružje biti korišćeno u budućim sukobima.
Vučić je takođe obećao da će Beograd održati svoju vojnu neutralnost, što je zemlji donelo "mnogo dobrih stvari".
21. март 2026.
Autor: Jovana Nerić