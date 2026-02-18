VUČIĆ ZA CNN INDIJA: Premijer Modi je izrazio želju da dublje sarađujemo! Postoji nekoliko polja gde to možemo - vojna industrija, IT sektor...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za CNN Indija.

Intervju je najavljen sa prefiksom "ekskluzivno".

Voditelj se zahvalio predsedniku Vučiću i na autorskom tekstu i na ovom gostovanju.

"Kada sam završio vojni rok u Jugoslaviji, država nam je doživela slom, otišao sam u London da zaradim nešto para i edukujem se".

Predsednik Vučić je ispričao kako je štedeo u Londonu i kako je tamo upoznao Indijce.

"Bili su vredni, radili su bez slobodnog dana. Uvek su bili racionalni. Krili su emocije. Šta god da smo pričali, bili su emotivni, ali su uspevali da ostanu smireni".

Vučić je potom govorio o legendarnom indijskom šahisti Višvanatan Anandu kome se divio.

"Bez obzira na talenat, ne možete uspeti mnogo, ako ne radite naporno. To sam naučio od Indijaca".

O premijeru Modiju:

"Veoma je harizmatičan i vredan lider. Indija je postala vidljiva zbog njega. Indija napreduje, ne samo u ekonomiji, već i u IT sektoru, AI industriji...".

"U Modijevoj ne samo politici, već i u njegovoj politici, videlo se koliko je posvećen još kada sam ga prvi put video. Posvećen je detaljima. Opsednut je kontrolom u najpozitivnijem mogućem smislu".

"Na kraju, Modi je otvorio sva vrata za sebe i Indiju. I sa Srbijom svi hoće da razgovaraju, što nije bio slučaj ranije. Bio je pokušaj obojene revolucije u mojoj zemlji, ali je propao".

Govoreći dalje o Modiju, Vučić kaže da je uspeo da potpiše važne ugovore sa EU, a da ne pokvari odnos sa Rusijom.

Upitan kako Srbija i Indija mogu dublje da sarađuju, Vučić kaže:

"Premijer Modi je izrazio želju za dubljom saradnjom. Ima tri, četiri polja gde možemo jače da sarađujemo - vojna industrija, koja je u našoj tradiciji. Transfer tehnologije i dolazak naših kompanija. Drugo je IT sektor", naveo je Vučić i potom govorio o Data centrima u Srbiji.

"Mnogo je proizvoda koje mi možemo da izvozimo u Indiju, ali i da uvozimo iz Indije".

"Takođe, važno je i političko razumevanje. Pozvao sam premijera Modija da dođe u Srbiju, rekao sam mu: 'Dobićete najbolje gostoprimstvo na evropskom tlu".

Ovo je još jedan dokaz koliko je predsednik Vučić cenjen u Indiji.

Podsetimo, prethodno je u najrenomiranijem lokalnom mediju "Indijan ekspresu", i u štampanom i u onlajn izdanju, objavljen autorski tekst Aleksandra Vučića koji je izazvao ogromnu pažnju. Ujedno, Vučić je bio jedini lider čiji je autorski tekst objavljen...

Predsednik Srbije se u Indiji sastao sa premijerom Narendrom Modijem, koji je potom organizovao svečanu večeru za svetske lidere na kojoj je Vučić sedeo pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Vučić će se sutra sastati i sa predsednicom Indije.

Dakle, predsedniku Srbije se na svakom koraku ukazuje velika čast, što govori koliko je poštovan u Indiji.

Autor: D.Bošković