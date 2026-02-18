VUČIĆ PORED MAKRONA NA VEČERI KOJU ORGANIZUJE MODI: Srbija želi aktivno da doprinosi oblikovanju savremenih tehnoloških tokova (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prusustvovao je večeri koju je za lidere organizovao predsednik Vlade Republike Indije Narendra Modi.

Predsednik Vučić na ovoj večeri sedeo je pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Tokom večere, Vučić i Makron su sve vreme aktivno razgovarali.

- Ova večera pravi je trenutak da razgovaramo o odgovornoj primeni novih tehnologija, potrebi za jasnim međunarodnim pravilima i važnosti da razvoj veštačke inteligencije bude u službi čoveka, ekonomskog rasta i globalne stabilnosti - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

On je zahvalio premijeru Indije na prilici da se razgovara o ključnim temama ovogodišnjeg Samita o veštačkoj inteligenciji.

Vučić je istakao da Srbija želi aktivno da doprinosi oblikovanju savremenih tehnoloških tokova i da jača partnerstva sa zemljama koje dele istu viziju budućnost.

- Upravo ovakvi susreti nam pomažu da gradimo dodatno poverenje i otvaramo prostor za snažniju saradnju u godinama koje dolaze - naveo je Vučić.

Svečana večera se održava uoči zvaničnog otvaranja Samita o veštačkoj inteligenciji (AI), a među prisutnima su i premijer Španije Pedro Sančez, premijer Grčke Kirjakos Micotakis, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva i mnogi drugi.

Samit o veštačkoj inteligenciji ističe ulogu Indije u globalnom pejzažu AI, okupljajući međunarodne kreatore politike i tehnološke lidere kako bi razgovarali o uticaju i upravljanju veštačkom inteligencijom na globalnom nivou.

Samit će okupiti više od 500 globalnih lidera u oblasti AI, uključujući direktore izvršnih direktorata, oko 100 generalnih direktora i osnivača, 150 akademika i istraživača i 400 tehničkih direktora, potpredsednika i filantropa.

Takođe će učestvovati više od 100 predstavnika vlada, uključujući više od 20 šefova država i vlada i oko 60 ministara i zamenika ministara.

Autor: D.Bošković