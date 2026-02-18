AKTUELNO

Politika

Srbijo budi ponosna! Premijer najmnogoljudnije zemlje na svetu nahvalio predsednika Vučića i ukazao mu veliko poštovanje!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Premijer Indije Narendra Modi ponovo je na društvenim mrežama podelio autorski tekst koji je za ugledni indijski magazin "Indijan ekspres" napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Modi je, ovoga puta na mreži Iks, uz Vučićev tekst "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa", danas objavio i zajedničku fotografiju sa predsednikom Vučićem.

"Lep članak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kojem govori o veštačkoj inteligenciji (AI), naravno, ali istovremeno ističe svoju naklonost prema Indiji, korake Indije u oblasti AI i snažne odnose Indije i Srbije", napisao je Modi u svojoj današnjoj objavi.

Modi je i juče, na svojoj aplikaciji, podelio Vučićev autorski tekst za indijski list, kao i fotografiju sa njim.

Vučić je u tekstu pisao o odnosima dve zemlje, ali i o Samitu o uticaju veštačke inteligencije koji se održava u Nju Delhiju i pristupu Indije AI.

Predsednik Srbije boravi u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji, gde bi trebalo da se sastane sa Modijem, predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa nizom svetskih zvaničnika.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Indija

#Narendra Modi

#Srbija

#pohvala

