Udarna vest iz Nju Delhija: Vučić daje intervju za indijski CNN - tačno u 17 časova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić daje ekskluzivni intervju za indijski CNN tačno u 17 časova!

Vučić daće intervju za CNN Indija u 17 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno 21.30 čas po lokalnom u Nju Delhiju.

To je još jedan dokaz koliko je predsednik Vučić cenjen u Indiji.

Podsetimo, prethodno je u najrenomiranijem lokalnom mediju "Indijan ekspresu", i u štampanom i u onlajn izdanju, objavljen autorski tekst Aleksandra Vučića koji je izazvao ogromnu pažnju.

Predsednik Srbije se u Indiji sastao sa premijerom Narendrom Modijem, koji je potom organizovao svečanu večeru za svetske lidere na kojoj je Vučić sedeo pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Vučić će se sutra sastati i sa predsednicom Indije.

Dakle, predsedniku Srbije se na svakom koraku ukazuje velika čast, što govori koliko je poštovan u Indiji.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#CNN

#Nju Delhi

