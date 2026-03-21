'SVIM SRCEM ZA SRBIJU' Vesna Zmijanac jedva čeka pred publiku u Areni: Uvek sam uz predsednika Vučića!

Pevačka legenda Vesna Zmijanac je, govoreći za TV Pink istakla da je čast pevati na ovom skupu posvećenom napretku Srbije.
Sa pevačicom je razgovarala reporterka Gordana Uzelac.
- Prespremna sam, nemamo veliki izbor, nije ovo moje veče, moje je u maju. Večeras ću pevati 5,6 svojih pesama koje svi znaju i pevaju. Nisam se svoumila, odmah sam pristala - rekla je pevačica.
Treba podržati predsednika, u svakom slučaju, i ja sam uvek bila uz vlast, rekla je pevačica.
- To kažem i mojoj deci. Ako li nije tako, problem je u najavi - dodala je Zmijanac.
- Srbija je u srcu, idem preko zemlje Srbije - kaže ona.
Autor: D.Bošković