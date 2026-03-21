ONO ŠTO JE INTERES SRBIJE, TO JE NAŠA POLITIKA! Vučić: Naša politika mira, bezbednosti i stabilnosti je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je "naša politika - politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu".

Vučić je, govoreći na današnjem SNS skupu u Beogradskoj areni, rekao:

"Naša politika mira, bezbednosti i stabilnosti je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Pre četiri godine smo pokazali da smo samostalna zemlja i nismo hteli da se odreknemo prijateljstva. Znamo mi šta su sankcije. Jedini smo koji nisu uvodili sankcije Rusiji i koji ne odustaju od prijateljstva sa svojim tradicionalnim prijateljima na istoku. Gradimo odnose sa Kinom, kao i sa Amerikom. Ono što je interes Srbije, to je naša politika".

Autor: D.Bošković

