Đurđević Stamenkovski na Sajmu zavičaja: Čuvanje tradicije je naša zvanična politika

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je na sedmom Sajmu zavičaja na Novodskom sajmu, koji je danas otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da je zvanična politika Srbije čuvanje tradicije.

"Snaga zavičaja je snaga korena, a snaga korena je snaga Srbije", poručila je Stamenkovski.

U saopštenju Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja navodi se da to ministarstvo na štandu sajma koji se održava pod nazivom "Vera i sabornost" predstavilo sve vrste podrške koju pruža - porodici, boračkoj populaciji, negovanju tradicije oslobodilačkih ratova i slično.

"Mnogo je važno da se ovakve manifestacije održavaju uz podršku države i ponosimo se na ono što jesmo, ko smo i odakle smo. Želimo da pokažemo drugima da smo nacija koja ima samopuzdanja, veruje u sebe i poštuje tuđe", navela je Stamenkovski.

Istakla je da su u prošlosti mnogi neprijatelji osporavali srpsku istoriju i urušavali identitet, znajući da je tu, kako je navela ''sva naša snaga''.

"Čuvanje tradicije je naša zvanična politika. 21. vek ne znači da treba da zaboravimo našu tradiciju, istoriju, običaje, kulturu, već da pokažemo ko smo i šta smo i da budemo savremena zemlja koja ima duboke korene koje niko ne može da iščupa. Ponosni smo na naš jezik, narod i Srpsku pravoslavnu crkvu. To su naši stubovi na kojima danas stojimo", naglasila je Stamenkovski.

Ovogodišnji Sajam zavičaja okuplja institucije, udruženja, kulturne i sportske kolektive, stvaraoce i posetioce iz zemlje i regiona, Crne Gore, sa AP Kosova i Metohije i iz Republike Srpske, sa ciljem očuvanja zavičajnog identiteta, tradicije, vere i sabornosti srpskog naroda.

Organizatori su AP Vojvodina i Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu.

Sajam je otvorio predsednik Vučić, a otvaranju su prisustvovali predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović i Adrijana Mesarović.

Autor: Pink.rs