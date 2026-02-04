KAKO DETE DA SE BRANI OD SRBOSJEKA? Milica Stamenkovski ODRŽALA LEKCIJU Preleviću: Nećeš nas ubediti da smo SAMI KRIVI za Jasenovac!

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, brutalno je odgovorila na skandalozne tvrdnje ideologa blokadera Bože Prelevića.

Ona je poručila da srpski narod nije stradao zato što se "nije branio", već zato što je postojao plan da se on potpuno izbriše sa lica zemlje!

"Kako dete da se brani od srbosjeka?"

Odgovarajući na sramno pitanje Prelevića: "Alo, braćo Srbi, što to niste branili Jasenovac?", ministarka je uzvratila direktnim pitanjem koje pogađa u centar:

"Da li je to pitanje postavio i 'Alo, braćo Jevreji'? 'Alo, braćo Romi'? Što se vi niste branili? Da li je svaka žrtva kriva zbog toga što se nije branila, mnogo više od zločinca?" - upitala je Stamenkovski.

Ona je podsetila na stravične zločine u Šumaricama, Jajincima i Jadovnu, ističući da je nemoguće braniti se od ideologije čiji je jedini cilj bio istrebljenje.

Cilj je da Srbi budu na optuženičkoj klupi!

Ministarka je uverena da ovo nije samo jedna nesmotrena izjava, već opasna strategija opozicije da se srpski narod proglasi krivim za sopstvenu tragediju.

"Nisu krivi oni što su te ubijali, nego si kriv ti i tvoji jer te nisu branili – to je njihova poruka! Poenta je da nas uvere da smo sami krivi, kako bismo se isključili iz svih procesa i sami sebe stavili na optuženičku klupu", zaključila je ministarka.

Autor: Dalibor Stankov