'LAKU NOĆ I SANJAJTE ARENU' Milenko Jovanov poslao poruku blokaderima

Nakon skupa SNS-a u Beogradskoj areni, na kom je bilo oko 70.000 ljudi, oglasio se Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS i poslao poruku svim blokaderima i predstavnicima opozicije.

"Što je piculad nervozna... Da su počeli odmah ovako, već bi prošlo 14 godina tretmana. Doduše i nakon 15 godina bi i dalje bili isfrustrirani, zli, nesposobni i u opoziciji, ali bi im bar bilo lakše..."

"Ali neka. Ovako je zanimljivije. Laku noć i sanjajte Arenu," naveo je.

Што је пицулад нервозна...

Да су почели одмах овако, већ би прошло 14 година третмана. Додуше и након 15 година би и даље били исфрустрирани, зли, неспособни и у опозицији, али би им бар било лакше...

Али нека.

Овако је занимљивије.😆

Лаку ноћ и сањајте Арену😘 pic.twitter.com/3mvXa8Trdd — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 21. март 2026.

Autor: Iva Besarabić