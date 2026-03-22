'NAJVEĆI DOGAĐAJ U ISTORIJI SRBIJE' ČUVENI NEMAČKI LIST PIŠE O EKSPU 2027: Srbija očekuje 4 miliona ljudi iz preko 130 zemalja! (FOTO)

Srbija se intenzivno priprema za Ekspo 2027 u Beogradu, prvi put na Balkanu, pod motom "Igra za čovečanstvo - Sport i muzika za sve", a za tri meseca trajanja manifestacije očekuje se oko četiri miliona posetilaca iz više od 130 zemalja, piše Berliner cajtung.

Kako se navodi u tekstu, pored izložbenih hala sa 600.000 kvadratnih metara korisnog prostora i 1.500 stanova u Ekspo selu, planovi uključuju i 10.000 parking mesta, skoro isto toliko drveća i novu brzu tranzitnu vezu koja povezuje lokaciju sa aerodromom i centrom grada, uključujući moderne vozove proizvedene u Kini.

List podseća da se za međunarodnu izložbu gradi potpuno novi gradski kvart u blizini aerodroma Nikola Tesla, uključujući novi nacionalni stadion sa 52.000 mesta i izložbene hale, a pod motom "Skok u budućnost 2027", Srbija ulaže ukupno oko 18 milijardi evra u autoputeve, tehnološke parkove i elektrane.

Kako se navodi, iako je u pitanju samo specijalizovana svetska izložba - manji pandan velikoj Ekspo izložbi, projekat u Srbiji se organizuje u velikim razmerama, a jedina razlika u odnosu na "pravi" Ekspo je duže trajanje izložbe od šest meseci, objasnio je ministar Mali tokom obilaska gradilišta.

"Najveći događaj u istoriji Srbije"

List podseća da je zamenik premijera i ministar finansija Siniša Mali predstavio napredak, napominjući da se broj zemalja učesnica od trenutnih 137 povećava i da je ovaj projekat "najveći događaj u istoriji Srbije", sa infrastrukturom "koja ima za cilj da postavi nove standarde".

Ministar Mali procenjuje da čista cena lokacije Ekspoa iznosi 1,3 milijarde evra, dok novi nacionalni stadion košta oko 460 miliona evra.

Manifestacija ima i strateški značaj - Srbija želi da obnovi veze sa pokretom nesvrstanih zemalja i unapredi ekonomske odnose sa globalnim partnerima, naveo je Mali i dodao da je poseban akcenat stavljen na tehnološke inovacije, uključujući prezentaciju letećih taksija i startap kompanija.

- Srbija želi da nadogradi tradiciju Jugoslavije, koja je igrala vodeću ulogu u Pokretu nesvrstanih tokom Hladnog rata, i da produbi ekonomske veze sa globalnim Jugom i partnerima širom sveta. Ugošćavanje tolikog broja izlagača, delegata i posetilaca iz celog sveta u tako kratkom vremenskom periodu može biti samo korisno u tom pogledu - kaže Mali, citira nemački list.

Poseban fokus na tehnološkoj inovaciji

Kako se ističe u tekstu, poseban fokus je na tehnološkoj inovaciji. U saradnji sa američkom kompanijom Arčer, biće predstavljeni leteći taksiji.

Srbija ulaže velika sredstva u veštačku inteligenciju, što će se odraziti i u Tehnološkom paviljonu, gde će 40 srpskih startap kompanija predstaviti svoje vizije.

Da bi se obezbedila globalna pažnja, svetske zvezde poput jamajčanske sprinterske ikone Juseina Bolta i glumca Džekija Čena već promovišu Beograd. Srpske sportske ikone poput teniske superzvezde Novaka Đokovića, MVP-ja NBA lige Nikole Jokića iz Denver Nagetsa i Slovenca Luke Dončića iz Los Anđeles Lejkersa takođe su kontaktirane da postanu ambasadori brenda, podseća Berliner cajtung.

Srpska vlada se nada da će Ekspo učvrstiti ulogu Srbije kao ekonomskog motora Zapadnog Balkana.

- Beograd je spreman da dočeka svet - poručila je ministarka trgovine Jagoda Lazarević, citira nemački list.

Autor: Jovana Nerić