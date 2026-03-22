Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govoreći o skupu Srpske napredne stranke koji je juče održan u Beogradskoj areni kaže da je on bio veličanstven.

Jeremić je rekao da i da se ne održavaju lokalni izbori 29. marta u 10 opština veoma je bitno što se u ovim turobnim vremenima, kada je geopolitika u pitanju i sve što se događa, održao pomenuti skup.

- Bitno je da se pokaže jedinstvo, sloga naroda, da se predstavi ono što će da se radi. Narod je to očekivao i došao je da vidi šta će predsednik Vučić da poruči. Verujem da su svi zadovoljni onim što su čuli. Veličanstven skup - izjavio je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

On je istakao da su ga oduševili bajkeri.

- Oni su dali odgovor bajkerima kojih je pedesetak, ili stotinu, koji su dolazili da podržavaju blokadere. Juče su dobili odgovor od svojih kolega uz koju politiku čvrsto stoje. Jer 2.000 bajkera da učestvuje, ne znam da li je to viđeno kod nas. U našem prenosu se videlo da je predsednik već stigao u Arenu, a da su bajkeri koji su ga pratili, bili još i kod Kuće cveća - kazao je Jeremić i dodao:

Veličanstveno je i to kako je TV Pink prenosila. Oduševljen sam. I ono što je rekao naš direktor, da mogu da nam pozavide i svetske televizije. Sigurno da mogu, jer je izvrsno preneseno sve, jer je cela Srbija mogla da vidi celokupan događaj, da ništa nije namešteno, da je više od 30.000 ljudi bilo u Areni, a 40.000 van nje. Došli su da podrže politiku koju prezentuje i predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jeremić je istakao da je to što smo mogli da vidimo odgovor svim blokaderima.

Govoreći o porodici Knežević i podršci države za lečenje malog Milije kaže da je to jako velika stvar.

- Tu i mi mediji snosimo krivicu, a možda i predsednik Vučić ne želi da se to toliko pominje. Imate 5.000 dece koja se leče od retkih bolesti i kojima država pomaže. Mi sa tim nismo previše izlazili u javnost, javnost očigledno hoće da zna, jer kad čuje opozicione medije na koji način vređaju decu koja boluju od teških bolest... Cela Srbija je bila zgrožena - naveo je Jeremić.

Upitan o formiranju anti ćaci brigade Jeremić kaže da to jeste za procesuiranje.

- Ne znam šta se ovde organizuje. On je ovde pozvao na osnivanje nekih brigada koje će da se suprotstavi većinskoj Srbiji... Verujem da tužilaštvo treba ovo da uzme u obzir i da se oglasi. Ovo je javni poziv, nešto što su građani mogli da vide. Mogu samo da sanjaju o bilo kakvoj organizaciji. Oni su dobili odgovor juče od građana Srbije, od većinske, zdrave Srbije. Mislim da je stavljena tačka na nasilje koje žele da primene i da je većinska Srbija opet pokazala šta želi, a to je mir, sloga, prosperitet, rad, izgradnja puteva, bolnica, škola i da idemo dalje - istakao je Jeremić.

