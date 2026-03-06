'SUKOB NA BLISKOM ISTOKU ĆE DUGO TRAJATI' Jeremić za Pink: Iran je pokazao da ima snage da se odupre Sjedinjenim Američkim Državama

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govoreći o ratu i eskalaciji sukoba na Bliskom istoku kaže da je zaista teško prognozirati koliko će rat trajati.

Jeremić je rekao da je teško prognozirati do kada će trajati rat, ali da se sigurno neće završiti pre jeseni.

- Neće se završiti pre jeseni... Nešto ste započeli, kako sada to završiti? Veoma teško, Iran je pokazao da ima snage da se odupre Sjedinjenim Američkim Državama. Zapravo, videćemo koji su ciljevi SAD-a. Iran treba da dovede vrhovnog vođu, koji će najverovatnije biti Hamneijev sin, pošto njega podržava Iranska revolucionarna garda - izjavio je Jeremić za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako ističe, Hamneijev sin nije izbor koji će se svideti SAD-u, jer će biti teško razgovarati sa njim.

- Znači ići će se u rat dalje... Govorilo se i kako je moguće da unuk zauzme njegovo mesto, koji je kao spreman da razgovara sa SAD-om, ali to teško - rekao je Jeremić.

Osvrnuvši se na situaciju u Mađarskoj Jeremić kaže da je na tu zemlju izvršen veliki udar.

- Pokušali su i oni sa obojenim revolucijama da bi skinuli premijera, ali za sad nisu uspeli, nadam se da izbori neće doneti neke velike promene - kazao je Jeremić.

Govoreći o Bondstilu Jeremić kaže da se juče oglasio i komandant KFOR-a iz te baze koji je rekao da rakete nisu poletele odatle i da ona neće biti meta napada.

- Prvi put neko od tih oficira KFOR-a pominje da oni nemaju pravo na to jer su delegirani ispred Saveta bezbednosti UN-a i jer se nalaze tu zbog Rezolucije 1244 - naveo je Jeremić.

Kako je rekao, nada se da neće biti bombardovana naša zemlja.

- Mi nismo imali loše odnose sa iranskim narodom, sam pokojni Hamnei bio je gost Beograda 1989. godine. Opet, tada je Jugoslavija pokazala svoju veličinu. On je došao u nameri da se proda oružje, što Jugoslavija nije učinila - podsetio je Jeremić i dodao da je tada on zasadio drvo u Parku mira.

Prema njegovim rečima, Hamnei je to pominjao u jednom intervjuu 2009. godine.

Autor: Pink.rs