MORA DA JE OČAJ BAŠ VELIKI Brnabić: Blokaderima jedino ostalo da OPET zloupotrebljavaju žrtve tragedije!

Izvor: Pink.rs

Povodom izjave ideologa blokadera Naima Lea Beširija, oglasila se predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

"Mora da je očaj baš veliki kada im je jedino ostalo da ponovo zloupotrebljavaju žrtve tragedije. Da se prisetimo kako su sve blokaderi "odavali počast" ljudima poginulim u padu nadstrešnice: bilo je tu muzike, DJ-eva, žurki, proslava rođendana, venčanja, roštilja, maskenbala, prasića na ražnju, sporta i razonode...

Posebno je relevantno setiti se da su jedan rođendan slavili samo 8 dana nakon tragedije, i to tokom blokade mosta u Novom Sadu. Orilo se tada "danas nam je divan dan". Nikome osim blokadera nije bio divan dan... I ništa nikome od blokadera nije smetalo.

Čak i kada su ih neke od porodica žrtava zamolile da to ne rade, nisu prestali. Ali skup u Areni i vatromet pokazuju nepoštovanje?!? Ogoljeno licemerje. Dobro je ponovo videti šta oni dozvoljavaju sebi, a šta zameraju drugima", zaključila je ona.

Autor: Jovana Nerić

