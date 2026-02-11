BRNABIĆ O BLOKADERIMA: Politika im se svodi na to da zloupotrebljavaju svaku tragediju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se politika blokadera svodi na to da zloupotrebljavaju svaku tragediju i da joj daju bilo kakav politički kontekst.

Brnabić je, na pitanje da prokomentariše pokušaje da se politizuje slučaj devojčice iz Čačka koja je preminula posle operacije, rekla da je slučaj u Čačku stravična tragedija i da je Ministarstvo zdravlja odmah reagovalo i naložilo inspekcijski nadzor. Naglasila je da je interes da se sazna šta se desilo.

Brnabić je navela da tragedije poput masovnog ubistva koje se danas dogodilo u školi u Kanadi ujedine zemlju u bolu, a da su blokaderi to nama oduzeli.

- Zamislite da krenu protesti "Kanada protiv nasilja", koji za dva meseca prerastu u zahtev za prevremene izbore u Kanadi. Koliko je to nezamislivo da se desi bilo gde osim ovde. A oni su nama, zahvaljujući Šolakovim medijima, utuvili da je to normalno i da više ne vidimo problem sa tim da se svaka tragedija politički zloupotrebi - rekla je Brnabić ta TV Prva.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nije radostan zbog međusobnih sukoba blokadera i da je na strani mladih, ona je rekla da je Vučić poslao poruku mira, zajedništva i stao u odbranu mladih ljudi koji, kako je istakla, nisu zaslužili to što im se sad dešava.

- Vučić je rekao da su konačno na polju politike i da je to odlično. Borimo se politički, da vidimo plan, program, viziju, ideje. I to je super, zaslužili ste da budete tu, imate svoje mesto tu, hajde da se borimo politički. Mislim da je to najbolja poruka za 2026. godinu - istakla je Brnabić.

Ona je navela da su blokaderi i mediji kojih ih podržavaju, s druge strane, poslali poruku kako će njima izgledati 2026. godina i da su od Nove godine i Božića najbesomučnije do sada napadali predsednika Vučića i njegovu porodicu.

- Pokazali da neće biti milosti, a on (Vučić) je opet pokazao nešto potpuno drugo i zaštitio te mlade ljude od onih koji su ih tu postavili da bi ih zloupotrebili - rekla je Brnabić.

Istakla je da vlast implementira preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) kada je reč o izborima i navela da je formirana komisija za reviziju biračkog spiska i da su upućena još tri predloga zakona ODIHR-u i svim poslaničkim grupama i organizacijama civilnog društva kako bi bilo implementirani još pet ODIHR preporuka.

Osvrćući se na navode opozicije da vlast "sprema izbornu krađu", Brnabić je istakla da se opozicija ranije žalila što se navodno ne primenjuju preporuke ODIHR-a, iako je, kako je istakla, vlast od 2019. godine implementirala čak 54 preporuke, a da sada to nazivaju izbornom krađom.

- Pogledam šta je to, kako se sprema? Tako što mi dalje implementiramo ODIHR preporuke. I sada oni kažu to je izborna krađa. Do juče je bilo što ne implementirate, sad kad implementiramo kažu "tako spremaju istorijsku izbornu krađu". Znači, to veze s vezom nema, to mentalno zdrav čovek ne bi mogao da izmisli to što oni ljudima rade - navela je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić