Brnabić: Situacija vezana za NIS se privodi kraju, odbranićemo interese Srbije

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se situacija vezana za pregovore oko Naftne industrije Srbije privodi kraju.

"Privodi se kraju, ali ja se ne bavim time tako da ne bih htela da pametujem, jer svaka reč može da oteža ili pokvari situaciju", rekla je Brnabićeva.

Kako je navela, situacija laka nije, ali Srbija, pre svega predsednik Aleksandar Vučić se bori za Srbiju i interese naše zemlje.

Ponovila je da, kako je navela, blokaderi iz bivše vlasti koji su NIS prodali 2018. godine, danas kritikuju Aleksandra Vučića jer neće da otme nikome imovinu.

"Mi nećemo da se ponašamo kao oni, jer se držimo principa, tuđu imovinu poštujemo. Odbranićemo interese Srbije, ali nećemo otimati tuđu imovinu", poručila je Brnabićeva.

Autor: Iva Besarabić