'USRED NOĆI, U POLA 3' Ako nekom dosad nije bilo jasno: Ovaj video je dokaz da se politika blokadera svodi na laži o Aleksandru Vučiću! (VIDEO)

Ovo je dokaz da se sva politika blokadera svodi na laži o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Mene zaista zanima u koje o doba noći je Niš onako pust, glavni trg," rekla je blokaderka Biljana Lukić za blokaderske medije.

Podsetimo, Vučić je nedavno bio u Nišu i prošetao gradom. U koje doba noći pitaju se blokaderi? Kako se vidi prema objavama u medijima, to je bilo oko 18 sati posle podne.

Laž je i da je glavni trg bio pust, jer na snimku vidi i veliki broj ljudi u pozadini na istom trgu.

"Zaista je vrlo hrabro bilo to da se usred noći, u pola tri, šetate praznim gradom," rekla je blokaderka Natalija Jovanović.

I ona je slagala jer je Vučić tokom celog dana bio u gradu, na ulicama, s narodom, što su zabeležile i brojne kamere.

Kome nije bilo jasno - sva politika blokadera svodi se na laži o predsedniku Vučiću.