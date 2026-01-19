'VLADAVINA BLOKADERA JE VLADAVINA TERORA' Ana Brnabić žestoko osudila brutalne pretnje na račun predsednika Srbije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da bi vladavina blokadera značila bi vladavinu terora.

Ona je tako prokomentarisala jezive pretnje koje je političkim neistomišljenicima uputila blokaderka Ljiljana Bralović.

- Jahaće nas i šutirati, ubijati i proganjati, šišati i dinstati, ni na robiju nam neće dati, jer je robija za ljude, a mi nismo ljudi. Ovo je blokaderska politika. I nije to samo suština njihove politike, već je to celokupna njihova politika. Nema ničeg drugog osim ovoga - piše Brnabićeva i podseća da to Bralovićeva nije jedina rekla.

- Ona je ponovila ono o čemu pričaju i što Srbiji obećavaju neki od najuticajnijih ljudi u blokaderskom pokretu - Bakić, Škoro, Stojković, Kokanović, Dikić, Milivojević, Goran Marković... To je ono što svakodnevno možete da čujete na njihovim tajkunsko-blokaderskim medijima, da pročitate na njihovim nalozima na društvenim mrežama, što slušate u njihovim podkastima. To je njihova politika: mržnja i nasilje.

- I ako bilo ko misli da je to nešto što je usmereno samo protiv Aleksandar Vučić i SNS - nije. Vladavina blokadera značila bi vladavinu terora. Jahali bi i šutirali, proganjali i ubijali, sprečavali da govore i da misle sve one koji se ne slažu sa njima po bilo kom pitanju i u bilo kom obimu. Danas je kristalno jasno - otpor blokaderima nije politička borba, to je civilizacijska borba, to je obaveza svakog onog ko želi da misli svojom glavom i da bude slobodan čovek. Za razliku od njih, naša borba je borba rečima, idejama, rezultatima, i iskrenom ljubavlju prema Srbiji - navela je Brnabićeva.

