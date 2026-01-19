AKTUELNO

Politika

'VLADAVINA BLOKADERA JE VLADAVINA TERORA' Ana Brnabić žestoko osudila brutalne pretnje na račun predsednika Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da bi vladavina blokadera značila bi vladavinu terora.

Ona je tako prokomentarisala jezive pretnje koje je političkim neistomišljenicima uputila blokaderka Ljiljana Bralović.

pročitajte još

'PONOSAN SAM NA ČINJENICU DA SAM NA ČELU PRISTOJNE I NORMALNE SRBIJE' Predsednik Vučić se HITNO oglasio, pa poslao JASNU poruku blokaderima

- Jahaće nas i šutirati, ubijati i proganjati, šišati i dinstati, ni na robiju nam neće dati, jer je robija za ljude, a mi nismo ljudi. Ovo je blokaderska politika. I nije to samo suština njihove politike, već je to celokupna njihova politika. Nema ničeg drugog osim ovoga - piše Brnabićeva i podseća da to Bralovićeva nije jedina rekla.

- Ona je ponovila ono o čemu pričaju i što Srbiji obećavaju neki od najuticajnijih ljudi u blokaderskom pokretu - Bakić, Škoro, Stojković, Kokanović, Dikić, Milivojević, Goran Marković... To je ono što svakodnevno možete da čujete na njihovim tajkunsko-blokaderskim medijima, da pročitate na njihovim nalozima na društvenim mrežama, što slušate u njihovim podkastima. To je njihova politika: mržnja i nasilje.

- I ako bilo ko misli da je to nešto što je usmereno samo protiv Aleksandar Vučić i SNS - nije. Vladavina blokadera značila bi vladavinu terora. Jahali bi i šutirali, proganjali i ubijali, sprečavali da govore i da misle sve one koji se ne slažu sa njima po bilo kom pitanju i u bilo kom obimu. Danas je kristalno jasno - otpor blokaderima nije politička borba, to je civilizacijska borba, to je obaveza svakog onog ko želi da misli svojom glavom i da bude slobodan čovek. Za razliku od njih, naša borba je borba rečima, idejama, rezultatima, i iskrenom ljubavlju prema Srbiji - navela je Brnabićeva.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

#Politika

#SNS

#Srbija

#blokaderi

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

Ana Brnabić žestoko osudila napade na sina predsednika Vučića: 'Sram vas bilo sve skupa'

Politika

'BLOKADERI NASTAVLJAJU SA POKUŠAJIMA URUŠAVANJA INSTITUCIJA' Brnabić osudila nasilje ekstremista u Zaječaru

Politika

SVAKA POBEDA BLOKADERA ZNAČI DA JE SRBIJA NEŠTO IZGUBILA Brnabić: Mi nastavljamo da gradimo a oni neka nastave da ruše - dve fundamentalno različite p

Politika

'OD SVOJIH NALOGODAVACA DOBILI DIREKTIVU DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT' Ana Brnabić o novom divljanju blokadera: Srbiji nemaju šta da ponude osim mržnje i

Politika

'OVAJ JE UNIKAT' Ana Brnabić odgovorila vođi blokadera: Razni slučajevi postoje, ali nijedan nije kao Štimac!

Politika

'NOVA GODINA, ALI STARI BLOKADERI' Ana Brnabić ih najoštrije osudila: Ponovo pokazuju koliko nisko su spremni da padnu!