'TEŠKA VREMENA STVARAJU VELIKE LJUDE' Predsednik Vučić u Emiratima: Srbija ostaje uz svoje prijatelje, kao što su oni bili uz naš narod u teškim trenucima VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić treći je svetski a prvi evropski lider u Emiratima od početka sukoba.



- Teška vremena stvaraju velike ljude, a prijateljstvo i hrabrost onih koji su to oduvek bili - najveći je dar i vrednost koja nema cenu, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je otputovao u UAE kako bi pružio prijateljsku podršku predsedniku Emirata šeiku Muhamedu bin Zajedu el Nahjanu u najtežem trenutku za njegovu zemlju i njegov narod.

Predsednik Srbije nebrojeno puta je podsećao našu javnost i građane koliko su se Emirati puta našli Srbiji kad je bilo najpotrebnije, a pravi prijatelji se, kako uvek naglašava, poznaju u nevolji.

- Takav je moj prijatelj, šeik Muhamed bin Zajed, jedan od najmoćnijih svetskih lidera, sa kojim sam danas razgovarao o razvoju situacije na Bliskom istoku i narastajućim tenzijama koje se prelivaju van granica ovog regiona, a čije se posledice već osećaju na globalnom nivou - od pitanja opšte i energetske bezbednosti, do udara na ekonomiju i druge oblasti. Srbija ostaje uz svoje prijatelje iz UAE, kao što su oni bili uz našu zemlju i narod u teškim trenucima, naglasio je Vučić.

